啟德體育園開幕在即 最後演練模擬貴賓到訪 試用離場易

即將在3月1日開幕的啟德體育園，今日(16日)舉行最後一次演練，並同時使用全部3個場館，預計有6.3萬人出席，其中一半是公眾人士，另一半則是公務員，模擬有要員或外賓到訪，以及試用新推出的網上平台「離場易」。

在今午約3時，參加者陸續經安檢入場，過程暢順。他們獲安排到主場館、啟德體藝館及青年運動場等，在傍晚5時欣賞1小時的社區綜藝活動。演練期間首次測試有要員或外賓到訪的場景，大會又安排車隊每隔數分鐘，接載模擬貴賓經主場館停車層的貴賓入口進場，並安排專人在場接待，前後有至少30輛車進入。而最後一支接載超級貴賓的車隊，則會有警車開路，及有2個保鏢率先落車護送要員。

不過，演練亦疑似出現小插曲。有參與演練的人疑似暈倒，附近的工作人員隨即上前協助，先由身穿反光衣的聖約翰救傷隊送入醫療室，再由救護員趕快地以擔架床將他送走，沿途有人為他們開路。

另外，演練亦會試用新推出的網上平台「離場易」。平台會透過人工智能技術實時分析數據，提供離場資訊，包括不同散場路線的實時步行時間、人流密度及即時交通資訊等，方便觀眾自行選擇離場方法。不過，有參與演練的人說未必會使用，屆時料會「跟大隊」離場。