硬推大嶼都會區恐債留子孫　學者籲財案大幅縮規模

新一份財政預算案將於2月26日公布，基層市民普遍擔憂淪為「節流」開刀對象之餘，政府將繼續「洗腳唔抹腳」，同時推展「明日大嶼」和「北部都會區」，將敗光香港身家。就傳聞當局將從削減長者兩元乘車優惠方面着手「節流」，經濟學者李兆波向《功夫茶》表示，認同可微調以杜絕「濫用」，但反對大幅度削減。他又指，公務員應起碼減薪一成，即相當於庫房每年節省150億元，又批評以現時港府儲備及財政狀況，繼續發債借錢推「明日大嶼」和「北部都會區」勢必「債留子孫」，應有所取捨及大幅度縮減規模。

即將發表的財政預算案似乎很少聽到政府會「派糖」，反而重點在「節流」方面，據聞會針對長者兩元乘車優惠「開刀」。李兆波表示，長者兩元乘車計劃是好的，可鼓勵長者更多外出，他們一生為香港貢獻了很多，回饋他們是很應該，在內地的長者甚至是免費乘車。不過，有些情況可能用得不甚理想，例如出現「長車短搭」現象，他認為有微調空間，但如果大幅削減就有問題。政府每年從港鐵收取的股息有約60億元，即市民每次乘港鐵約給政府3元，其實這等於是「交通稅」，在這種情況下削減似乎並不合理。

削減或微調兩元乘車優惠，節省下來的錢相對於如此龐大的財赤，其實屬杯水車薪。李表示，無論如何每年也省不了10億元，就算是10億元，相對於每年6,000多億元開支，只是微不足道，但造成的社會回響十分大。他認為，如果要解決財赤問題一定針對大數目着手，會不會現在太平盛世有些部門的開支可以削減。另外，公務員的工資現在每年約1,500億元，強調並非主張一刀切削減，但會否有些職級需要減，表現不好的會否需要減。

在疫情期間，內地公務員曾減薪兩成。他以本港每年公務員薪酬開支1,500億元計算，減一成相等於150億元，今天來說幅度比較大，如果加上公務員薪酬的升跌幅，其實是影響他們退休，不少人還有長俸。如果屬於非長俸的亦會有強積金，薪金愈高，強積金供款愈多，而且供款並非法例規定的基本比例，政府供得更多，變相影響十分大。事實上，往後還有許多年可調整，所以最少也要一成，若一直累加數額是相當龐大。現時公務員加薪是「一刀切」，李認為這安排不理想，指出不應以職級釐定調薪幅度，而是卓越表現者多加一點，平均表現的取平均數，低於平均則凍薪，甚至可考慮是否減薪。

本港目前有「北部都會區」及「明日大嶼」兩大基建項目同時推行，現時有人主張正因為經濟欠佳，成本比較便宜，推行大型基建計劃，待經濟好轉時便水到渠成。不過，李認為今次涉及結構性問題，香港有些事情已改變，跟2019年前情況有所不同，很多事情仍回不了2019年前，包括零售、餐飲、旅客數字等。在這種未知數的情況下，貿然推行重大工程其實很危險，會否可以按部就班，推行一個計劃，不推另一個或將規模縮小。而財金官員已表明，未來幾年每年也要借逾千億元，還未計算利息，李指出在這種情況下推動大型基建，一定要慎重行事。

事實上，本港現在財政儲備由過萬億元，跌至現時約5,000億元水平，如果計及發債部分，其實可能已所剩無幾，幾代人累積的儲備突然在幾年內花光，其實有問題。在這種情況下發債，等於債留下一代，現在不是將財富留給下一代，債愈來愈大，還有將「發債」當「收入」，這是不正統的會計概念。如果不計發債、不計「明日基金」、不計土地基金調撥，赤字真的很嚴峻。最主要因為賣地成績、樓宇買賣印花稅及股票印花稅表現不佳，幾大重要收入支柱均欠理想。