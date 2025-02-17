再獲內地跨境器官捐贈　女嬰祈祈完成心臟移植手術

醫務衞生局和醫院管理局（醫管局）今日(17日)公布，在內地各部委及醫療機構的大力支持和努力下，香港特區再度獲內地跨境器官捐贈，成功為一名8個月大女嬰祈祈於昨晚(16日)在香港兒童醫院完成心臟移植手術。

女嬰祈祈去年9月14日因食欲不振和嘔吐等，出現心源性休克，在同月25日接受肺動脈繃紮手術，3日後病情惡化，要施行心肺復甦法及接駁體外膜氧合器，並使用呼吸機及強心藥物維持生命。直至上周三(12日)再次出現呼吸困難，驗出血液中有細菌，正接受抗生素治療，情況危殆，急須心臟移植延續生命。

醫務衞生局局長盧寵茂教授表示︰「我衷心感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持。繼2022年12月為當時4個月大的女嬰芷希成功接受來自內地心臟捐獻延續生命後，香港與內地基於該次成功經驗，已建立密切的跨境器官移植合作溝通渠道及流程。今次第二個跨境器官捐贈案例，內地與香港的跨境合作更加高效。經中央批准，由國務院港澳事務辦公室、國家衞生健康委員會、海關總署、公安部、交通運輸部、國家出入境管理局、廣東省公安廳交通指揮中心、廣東省和深圳市的各級海關、邊檢、醫院和『中國人體器官分配與共享計算機系統』（COTRS）中心等18個內地部門的超過100名人員通力合作，分秒必爭，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢，再次充分體現出內地與香港共同以『生命至上』的原則和信念，攜手拯救生命，意義極為重大。特區政府再次感謝內地各個單位對香港同胞緊急救助工作的大力支持。」

女嬰祈祈的父母感謝內地不同單位及香港特區政府的協助，為祈祈覓得合適的心臟，亦感謝兩地醫療團隊的努力，協力拯救她的生命。他們並且非常感激捐贈者親人在艱難時刻作出無私決定，認為是他們的大愛給予祈祈一個重生的機會。

負責移植手術的醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，昨日較早前由北京的國家心臟移植質控中心派出心臟移植專家在內地實施心臟獲取手術，而香港兒童醫院於同日下午接收心臟後立即進行手術，手術進行歷時約6.5小時。祈祈目前在深切治療部接受密切監察，未來24小時仍為關鍵時期。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，要為祈祈覓得合適心臟並非易事，因此要用盡不同網絡尋找。醫管局再次感謝內地有關單位、香港特區政府及兩地醫療團隊努力協調，成功為祈祈進行心臟移植手術。鄧耀鏗醫生補充︰「由於內地未有合適的受贈者，因此經兩地心臟移植專家共同確認其心臟適合為祈祈進行移植後，內地決定將心臟運到香港為祈祈進行移植。手術經內地及香港的監管機構嚴格審批，所有程序均合乎兩地法例的要求。」

醫務衞生局和醫管局非常感謝捐贈者家屬的大愛，無私奉獻捐出離世病人的心臟延續了祈祈的生命，並祝願祈祈早日康復。醫療團隊會盡力因應她的臨床情況及醫療需要，提供合適的治療。