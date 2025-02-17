去年驗360幢樓宇逾97%有外牆危險　屋宇署開無人機訓練助勘察

本港於2023年發生多宗樓宇外牆冧石屎事故，引起大眾關注舊樓維修保養。屋宇署自去年首季起恒常化外牆特別勘察工作，每年檢驗全港360幢樓宇，發現當中有352幢存在明顯的外牆危險。為提升檢驗精準度，屋宇署在上月獲民航處批准成為小型無人機「進階訓練機構」，培訓人員以無人機檢測樓宇外牆，結合人工智能技術分析及評估樓宇外牆的狀況，有助提高樓宇安全，減低日久失修帶來的風險。

根據屋宇署數據顯示，去年7月至12月共接獲112宗大廈外牆石屎剝落個案。而自去年恒常化外牆特別勘察工作後，署方每年檢驗全港360幢樓宇，並預計在雨季來臨前完成240幢樓宇的檢驗及緊急工程。去年的檢驗結果中，發現最多有外牆危險的樓宇屬油尖旺區，而在352幢存在外牆危險的樓宇中，有207幢由業主自行處理維修工作，餘下145幢則需政府承建商代辦。

為增加檢測樓宇的精準度，屋宇署由2022年年中開始用無人機作樓宇勘察，當時約有30名屋宇署人員曾到市面上的機構作無人機訓練，至今增至69人成為遙控駕駛員作大廈外牆檢查。

不過，市面上的訓練機構就每位學員的學費大約索價7,000至9,000港元不等。自上月民航處批准屋宇署成為小型無人機「進階訓練機構」後，屋宇署人員可直接在署內接受訓練，署方也可根據工作需要自行培訓遙控駕駛員，提高部門執管效率同時節省培訓開支。

屋宇署高級專業主任/研究及發展王呂強表示，訓練課程需時5天，以小班教學模式進行，每期接收14名學員，目前屋宇署有4名導師，首批學員已完成訓練，預計會先營運4期課程，目標在今年3月底完成培訓56名遙控駕駛員。

而屋宇署總結構工程師樓宇(1)周昕則表示，去年的恒常化外牆特別勘察工作中，共有157幢樓宇使用了無人機作勘察，認為無人機勘察有其必要性，但不代表不再需要人手檢查。周解釋指，一般而言6層以上的樓宇用無人機勘察會更方便，而6層或以下的大廈若沒有適當觀察位置等，亦會使用無人機；但是，使用無人機需顧及公眾安全、人群疏散和天氣等因素，故署方趨向以人手和無人機的雙軌並行方式為樓宇作安全檢查。