男子夜市擲圈贏豪車使用權　與檔主商量套現

河南省商丘市近日有市民王先生在夜市攤檔玩套圈（擲圈）遊戲，買了2,000元（人民幣，下同，約2,160港元）的圈，花了近3個小時，成功贏得一輛名貴跑車的一年使用權。據知，王先生正考慮與檔主商量將跑車使用權套現。

商丘市柘城縣有夜檔主近日將一輛價值170萬元的瑪莎拉蒂車作為套圈獎品，引發關注。平日𠺇歡打籃球的王先生，上周五（14日）特地從山東省濱州駕車到商丘，成功套中該獎。他表示當日拋了近8,000個圈，基本沒有休息，「連續扔了幾千下，現在手還有點酸」。他與朋友事前約好，最多只能花2,500元（約2,710港元），「抱着試試看的心態，這次能套中主要是運氣好」。他又表示，檔主送了他很多圈，還讓他嘗試套了很多其他物件。

王先生稱，由於檔主仍需做生意，將車取下工程量較大，王先生可能會與攤主商量將車輛一年的使用權換成現金，至於具體細節過兩天會再和檔主商量。有內媒報道，網上專玩套圈的博主「圈王」虎哥日前曾花8,500元（約9,200港元）買圈嘗試該輛瑪莎拉蒂，但連套10小時未中。