環保署推膠樽紙包飲料生產者責任　市民回收容器一毫回贈

樽裝飲品、紙包飲品在香港隨處可見，但不少人享受飲品後便會棄置，容易破壞生態環境。據了解，環境保護署正籌備訂立以「市場主導模式」推行的生產者責任計劃的共同法律框架，首先會推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，涵蓋100毫升至兩公升的飲料容器。供應商將需按產品分發量，回收指定百分比的膠樽或紙包盒；市民回收每個指定容器則獲得一角回贈；而售賣受規管飲料產品的大型零售店舖亦須設立容器退還點。飲品業界、回收商及關注組織均支持計劃。

消息人士透露，環保署將要求飲料供應商登記受規管的飲料產品，並在產品加上指定標誌；而首階段膠樽及紙包盒的法定回收目標建議設在30%及10%，未來會按實際的回收情況，逐步提高法定回收目標。飲料供應商可選擇自行回收受規管的飲料容器或聘用已登記的計劃營運者履行回收責任。據悉，環保署在聽取業界意見後，建議分階段推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，例如設有準備期及適應期，讓飲料供應商和計劃營運者有足夠時間準備和建立回收網絡，以及讓市民適應回收安排。

市民參與回收亦會有回贈，據知署方初步建議退回每個容器最少可獲一角。而回收網絡亦擴大，當局會要求銷售包括受規管飲料產品的大型零售店舖提供「指定退還點」，亦可設置入樽或入盒機以作收集和提供回贈。

關注團體免「廢」暢飲項目主任陳寶琼認為，計劃定下最低回贈金額，能夠提升膠樽及紙包盒的價值，推動市民及清潔工人參與回收。陳又指清潔工的參與是其一最具成本效益的回收方案，免「廢」暢飲在天水圍的飲品膠樽收集計劃至今共回收6,000萬個膠樽。她續指生產者責任計劃是有效、具成本效益的方法推動回收，有信心在團體協調各持份者下能成功推行計劃，並達到回收目標。

碧瑤綠色集團行政總裁吳玉群則指，計劃要求飲料供應商履行職責，提供回贈等誘因以推動大眾參與回收，料能有助提高膠樽及紙包盒回收率。她提到，擬訂的首階段法定回收率較現時回收水平為高，顯示出對回收的決心，有關建議法定回收率是務實可行的。

她又說，法例下計劃營運者可以為飲料供應商提供收集飲料膠樽及紙包盒服務，以達成回收目標，正正可以發揮其集團所長，尤其公司過去建立了收集團隊及回收物分揀系統，形容已「準備就緒」，相信生產者責任計劃的共同法律框架的法例通過後，以及膠樽及紙包盒計劃實施後，只需增加便利的退還點，便能達成回收目標。

塑新生有限公司可持續及傳訊經理鄭倩薇表示，本港回收業過去大多面對回收物不足的困難，計劃要求有售賣受規管飲料產品的大型零售店舖設置退還點，能方便市民「邊買、邊回收」，並提供回贈，定必令更多人參與。她提到，入樽機試驗計劃收集膠樽並提供回贈，收集量隨即急增，反映回贈為市民參與回收的重要誘因之一，相信計劃定必有利整個回收行業，協助香港構建循環經濟及綠色產業。

鄭認為計劃如引入廢塑膠處置設施發牌制度，有助規管相關設施的運作，確保符合環保和計劃的要求，方便供應商或計劃營運者辨識合規回收設施，提升市民對回收的信心。她又說塑新生廠房對污染控制有嚴格要求，相信可以符合發牌要求，希望環保署能盡快公布指引以便公司及早準備。

成員包括香港各主要飲料品牌的香港飲品商會表示原則上支持政府推展塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，並一直就計劃與政府保持密切溝通及交換意見。香港飲品商會將繼續與政府、立法會議員及其他持份者溝通，以令其更切實可行及具持續性。