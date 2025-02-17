大熊貓館昨日5000人入場睇孖B　破單日最多人參觀紀錄

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」昨日(16日)正式與公眾見面。海洋公園主席龐建貽今早在兩個電台節目表示，大熊貓館昨日全日有約5,000人入場，破單日最多人參觀紀錄，平均每小時有800至1,000人次入場，網上直播亦有數千人參與。他將與飼養團隊商討，當下一步可以與母親「盈盈」身處同一場館，可延長龍鳳胎與公眾見面的時間。

1,500港元的睇大熊貓貴賓團明日(18日)起推出，每日接待40人。他稱至今已收到幾百個申請，部分是商業機構包場，貴賓團在扣除開支後，會留作大熊貓保育工作。龐建貽透露，將有2項新開設施與大熊貓有關，可提供VR等沉浸式體驗；預計一至兩個月後，會有另一些收費活動，包括製作大熊貓食物及利用糞便製作再造紙，希望繼續保持大熊貓熱潮。

龐建貽指，海洋公園會繼續以保育及教育為定位，寓教育於娛樂，希望教育公眾認識動物多樣性。他又指，海洋公園是非牟利機構，單用於保育的開支已佔4成；如果可以自負盈虧，當然就更好，園方會與政府商討，確保公園的保育及教育工作得以持續。