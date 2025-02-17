14款標示「1級」抽濕機　有1款僅達2級

踏入春天天氣漸漸潮濕，又是時間開抽濕機，但長開隨時要捱貴電費！消費者委員會與機電工程署合作，測試14款標示1級能源壓縮式抽濕機，發現各樣本在廠商環境下量得的每日抽濕量較在標準環境下量得的，高出約56%至82%不等（平均約69.7%），5款抽濕量略低於聲稱，有1款中最低能效的樣本經計算的能源效益級別僅達2級。消委會再次促請廠商不應採用不能反映實際使用情況的廠商環境量得的抽濕量作產品標示及宣傳。

14款抽濕機在廠商環境(攝氏30度及相對濕度80%)下量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升，較在標準環境下(攝氏6.7度及相對濕度60%)量得的高出約56%至82%不等（平均約69.7%）。有5款樣本在標準環境下所量得的每日抽濕量略低於其額定數值，偏差介乎0.5%至6.8%；仍在能源標籤計劃容許的公差範圍內。而在廠商環境下則有7款樣本量得的每日抽濕量略低於其額定數值，差異均少於8%，差異仍在容許的公差範圍內。

基於抽濕機往往需要長時間運作，在標準環境下，全部樣本標示為1級能源效益級別，然而，部分抽濕量相若的樣本的能源效率表現懸殊，其中伊瑪抽濕機樣本的能效最低，每度電可抽濕約2.21升，較最具能效的樣本少50.2%的水，而經計算的能源效益級別僅達2級，惟其差異仍在能源效益標籤計劃可接受的公差範圍內，機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合標籤計劃的要求。

測試亦發現8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化的樣本在淨化顆粒物和去除甲醛的速度差異甚大，去除甲醛的速度可相差6倍。其中2款樣本雖然於沒有安裝HEPA過濾器時的抽濕效能表現不俗，但在安裝需額外選購或屬免費贈品的HEPA過濾器後，抽濕量分別下跌18.4%及30.1%，抽濕能源效率亦分別下降26.2%及40.7%，其空氣淨化表現亦較遜色。

以每年使用450小時計算(約90天，每次5小時)，以每度電$1.7計算，額定抽濕量較高的4款樣本電費約為194至218港元，而額定抽濕量較低的10款樣本則介乎127至196港元不等，最高與最低的電費可相差約54%。消委會建議機電署披露產品於進行能源效益測試時是否有安裝HEPA過濾器（如有），以助消費者比較和作出知情選擇。