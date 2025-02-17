16款嬰兒護臀膏7成半或致敏　消委會促廠商標示產品成分及濃度

亂搽嬰兒護臀膏隨時搽壞BB屁屁，消費者委員會檢視16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現75%樣本(12款)含有1至2類香料及香料致敏物質、可能含萜烯的精油或植物萃取物、防腐劑或丙二醇等，有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。不過，樣本均沒標示相關物質含量而未能評估致敏或其他風險。消委會促請廠商改善產品標籤資料，清晰標示完整成分。

嬰兒臀部幼嫩的皮膚長時間被尿片包裹，時常出現尿布疹，父母或會為嬰兒塗抹護臀膏，希望減少出現尿布疹的機會。不過消委會檢視16款護臀膏之中，7款樣本標示含香料及／或香料致敏物質，當中唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏更含6種香料致敏物質。此外，有4款標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。消委會引述歐洲相關安全指南指，指含有萜烯的精油有機會對嬰兒產生不良反應，用後或會產生抽搐等不良神經系統反應，應避免於嬰兒護理用品中使用。

防腐劑方面，有2款分別標示含有苯氧乙醇和對羥基苯甲酸甲酯，消委會引述美國食品及藥物管理局(FDA)指嬰幼兒攝入苯氧乙醇而影響中樞神經系統，可導致嘔吐、腹瀉，甚至脫水。法國國家醫藥及健康產品安全局更表示，用於嬰幼兒尿布位置的產品不應使用苯氧乙醇。此外，另有2款標示含有可作為皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇，但波蘭有研究曾指出，丙二醇經常引致幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎，並建議2歲以下的幼兒避免使用。

至於較常用於護臀膏產品的活性成分方面，有12款樣本標示含具抗菌和消炎作用的氧化鋅，為是次調查中最常見的活性成分，惟只有其中4款有標示產品的氧化鋅濃度，另有4款樣本在查詢後提供相關資料，8款樣本的氧化鋅含量由1%至20%，均在FDA的規定濃度範圍之內。

消委會指出，由於12款含受關注成分的樣本均沒列出個別成分的濃度，故不能評估是否符合相關國際法規的限量，另有1款沒有標示使用期限，建議廠商應清楚標示產品的詳細成分，以及在可行的情況下標示相關成分或物質的濃度；亦期望監管部門可參考其他地區，就護臀膏的產品安全性及標籤等，作出較完善規管，保障嬰幼兒的幼嫩肌膚。