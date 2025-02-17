快餐店用外賣紙杯倒落自攜杯　消委會促貫徹「走即棄」理念

愈來愈多港人響應環保，自備杯買咖啡或珍珠奶茶等手搖飲品。不過，買的過程並非次次都順利。消費者委員會派神秘顧客到全港20間售賣即製咖啡及手搖飲品的商戶，實試以自攜杯購買外賣飲品，發現雖然所有商戶均歡迎消費者使用自攜杯，但部分商戶未提供包括自攜杯高度限制，及各款飲品的容量等資訊，有實試員因自攜杯的杯身過高，未能直接放置於飲品出口處下方，最終仍要使用即棄紙杯製作飲品；亦有店員無法準確提供飲品的實際容量，結果因自攜杯未能完全盛載飲品而滿瀉。

消委會神秘顧客於去年11至12月期間，先後到訪20間咖啡店、便利店及台式及手打檸檬茶的手搖飲品店各3間分店，並以自攜杯購買外賣飲品，合共實試60次。實試員每次均會向店員查詢使用自攜杯的限制及所提供的優惠，發現11間商戶均提供每杯減1至5港元或9折的自攜杯優惠，惟優惠未必於店內清晰展示，亦有個別商戶的店員錯誤收取正價，甚至聲稱沒有提供相關優惠。

消委會表示，超過70%的實試評價為滿意，以在手搖飲品店的體驗較佳。然而，並非每次過程均同樣順利，有時即使帶備了自攜杯，最終不能使用。以1間有提供即製咖啡的便利店為例，實試員於其中2次實試中均因為自攜杯杯身過高，未能直接放置於咖啡出口處下方，而需使用即棄紙杯盛載，而店內亦缺乏相關資訊提醒消費者。另1間則列明杯身高度不超過15厘米等，做法可取。

另有實試員在咖啡店下單時向店員查詢，所帶備約350毫升的自攜杯能否盛載「標準」大小的凍咖啡，但店員並無正面回應，只示意實試員參考放在店內的外賣紙杯大小，結果飲品在未蓋上杯蓋時已經滿瀉，而店員亦沒有嘗試協助清潔杯身。消委會稱做法令消費者無所適從。

更有連鎖快餐店品牌依然會先使用外賣杯製作咖啡，消委會在不同分店的3次實試中，均按指示在櫃檯下單時先向店員表明使用自攜杯，然而店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，亦有違其集團「綠色營運」理念和宣傳，消委會對此深感失望。

另有便利店亦有類似情況，其中1次實試員購買凍咖啡時，店員表示冰粒已預先盛載於附有杯蓋的膠杯內，於是將膠杯內的冰粒倒入自攜杯後才開始製作凍咖啡。相反，另1間便利店則在自助咖啡機旁設有冰機，消費者可按個人喜好取用及控制冰量，做法較環保。消委會建議商戶檢視及完善外賣飲品製作過程，貫徹「走即棄」的理念。