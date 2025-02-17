同款檢查兩間體檢中心不同結果　乳房結節8變3

身體檢查服務質素參差，消委會去年接獲57宗與身體檢查相關的投訴，較2023年的54宗為多。過去投訴包括職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致檢測結果不準確；於兩間中心進行同款檢查卻出現不同結果，使體檢報告的真確性成疑；及職員涉嫌誇大病情並提議加購檢測項目，投訴人要求取消遭拒絕等。消委會敦促業界醫療檢查乃專業服務，要時刻緊記秉持崇高的良好操守及行為標準，必須為消費者提供清晰準確的檢查結果及分析。

消委會披露，投訴人黃女士經社交媒體被「買一送一體檢優惠」吸引，得到體檢中心購買了合共7,800港元的婦科檢查服務，包括乳房超聲波及女士癌指標檢測等。超聲波報告顯示黃女士總共有8顆乳房結節，其中一顆直徑更達5.7厘米，職員於是建議她再作進一步檢測。黃女士其後到另一體檢中心再檢查，報告卻顯示類似的結節只有3顆，而最大一顆的直徑是3.4厘米。兩份報告的結果差異顯著，黃女士懷疑B中心有心利用消費者對身體狀況的擔憂，從而銷售更多體檢項目。

B體檢中心向消委會否認報告有任何出錯或存在欺騙成分，並強調中心內所有醫療人員均為政府註冊的專業人士。兩份報告出現數值上的差異，可能因投訴人的身體狀況正處於不同時期(例如月經前後)、超聲波探頭的按壓方向等不同因素所致。經消委會調停後，B中心同意退款。

另一投訴人程先生參加了C體檢中心價值500港元的基礎身體檢查計劃，當中在肝臟的超聲波檢查發現有兩個肝囊腫。職員建議額外進行癌指數檢測，又在程猶豫不決時指「無論去哪裡檢查結果都不會改」，又提供半價優惠。於是，程在極度擔憂和恐慌的心情下即場付款支付800港元進行肝癌檢測。

隨後程先生諮詢醫生意見，發現原來肝囊腫又稱「肝水泡」，一般只需定期追蹤，極少會轉化為癌症。程先生認為中心職員有意誤導，便向中心要求取消加購的癌細胞化驗項目，惟被中心以血液樣本已送往化驗所為由拒絕。C體檢中心回覆消委會時強調，沒有強迫客戶進行任何測試，相信當中可能存在言語上的誤會，最終願意退款解決。

消委會建議，市民在身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目，以免進行不必要或具入侵性的檢測，浪費金錢和時間之餘，更有可能引致不必要的憂慮。