導遊強迫遊客消費　恐嚇遺棄在大雪無人區

內地近日一個四川省成都市九寨、黃龍三日旅行團，有旅客報稱因拒絕被迫購物，遭導遊恐嚇遺棄在無人區。成都市文化市場綜合行政執法總隊周日（16日）通報，因涉事旅遊巴和導遊均出團在外，將待其返回後進一步調查，並依法嚴肅處理。

遊客王先生上周六（15日）表示，本月2日該團在成都集合後，第一天開車到黃龍，女導遊便帶他們購物。其中有遊客沒買東西，女導遊便要求明天必須要買。同月4日在旅遊巴開往九寨溝的路上，女導遊又要求遊客必須購物，否則要遊客落車。有遊客在網上發影片指出，遊旅巴當時停在岷江無人區，外面下着大雪，氣溫只有-13℃。女導遊當時稱自己和旅遊巴司機要落車，王先生與她爭辯後，旅遊巴最終到達旅遊目的地。

事件經成都市文化市場綜合行政執法總隊初步核實，涉事旅行團為本月3日至5日成都出發九寨、黃龍3日遊汽車團，遊客共8組25人，出團旅行社為四川省中國國際旅行社有限責任公司金沙路分社，旅遊巴屬於阿壩州岷江運業有限公司，導遊何某具備導遊執業資質。上述遊客出發前均與旅行社簽訂了旅遊合約，約定了相同的購物點位。該團於本月4日在松潘杰步藏寨銀飾購物店內消費980元人民幣（約1,066港元），翌晨車輛在九寨溝縣弓杠嶺附近路邊停駛約25分鐘，之後繼續按合約去了川主寺風情街遊客中心購物點，遊客未購物消費。