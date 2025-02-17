青年持消極人生觀有上升趨勢　33.6%同意遇困難沒人幫

青年面對學業、就業、創業及置業等「四業」困難，外界批評政府的青年工作不力。最新的調查結果發現青年持消極人生觀近年有上升趨勢，認為自己人生觀消極的比率由2020年的24.6%上升至2023年的32.6%，同時，今年首次引入「你有困難時，沒有人可以幫助你」的命題，33.6%的受訪青年表示同意，反映青年的精神健康需要各界持續關注與支援。

香港青年協會青年研究中心今日(17日)公布「青年價值觀指標2023」調查結果，該中心於2023年11月13日至12月8日期間，以隨機抽樣電話訪問方式訪問了522名15至39歲的青年。

調查除發現上述結果外，數處亦反映受訪青年在慈善捐獻及團體參與上均創新低，義工參與則維持低水平。表示曾在調查前一年有當義工的受訪青年佔33.7%，近年比率徘徊在30%的水平。同時表示曾捐錢作慈善用途佔54.2%，比率呈下降趨勢。另外，僅4.0%表示曾當團體的會員或委員。

受訪青年對國家發展與國際時事的關注度有所下降。雖然「認識國家歷史」的比率從2021年的48.8%增至57.7%；但關注國家發展的比率卻從2017年的86.8%下降至64.1%；對國際時事無興趣的比率亦由2018年的18.3%攀升至40.2%。

綜合過去調查結果，受訪青年對兩文三語和創意的信心回升，其中對英文及普通話的信心較2021年顯著增加，分別達到61.2%和57.7%；60.7%受訪青年認為自己具有創意，比率自2018年輾轉上升。另外，考慮到內地發展的比率從2022年的29.0%增至41.6%；願意到境外工作的比率亦由62.5%升至71.1%，反映青年積極尋求發展機遇。

在政治效能感方面，認為市民意見能影響政策、選舉投票有用，以及關心社會政策的比率，分別由2021年的32.3%、35.5%及67.4%，升至2023年的51.5%、51.2%及76.6%；認為政黨能反映民意的比率亦從2022年的30.0%上升至44.1%。

針對有關調查結果，青協青年研究中心指數據反映青年的社會參與度、對國家和世界的關注度下降，反映青年較着眼於自身發展，對社會的責任及承擔需進一步提升，才能有利社會長遠發展。

青協建議各界一方面繼續提升青年自身能力，促進其個人發展，同時建立青年與社會的正向連繫，鼓勵他們關心社區和公共事務，並開拓世界視野，發揮社會影響力，以應對未來挑戰。