燃氣公司亂收費整改不力　市監部門擬重罰810萬人民幣

重慶去年初鬧出燃氣計量出錯致收費暴漲風波，涉事重慶燃氣集團總經理車德臣其後被免職，但今年初再有民眾反映燃氣收費異常。當地市場監管部門本月中通報，針對該公司被查處以來落實整改責任不到位，擬處罰810萬元（人民幣，下同，約880萬港元）。該公司周日（16日）發公告稱，誠懇接受調查處理意見，深刻反思，並向廣大用戶致歉。

重慶燃氣表示，公司將認真吸取教訓，堅持以用戶為中心，立即整改，進一步優化抄錶流程，完善抄收管理；進一步加快智能化升級，提高抄錶精準度；加強與用戶溝通，持續提升服務質量和水平；盡快全面完成整改工作，切實維護用戶權益。公司亦將對相關責任人和責任部門，進行嚴肅追責問責。

重慶市區去年初鬧出燃氣費用暴漲風波，市政府同年4月13日宣布責成市級相關部門成立聯合調查組，進駐重慶燃氣集團等企業調查。重慶燃氣同月28日承認多計多收氣費1,182宗，涉額逾285萬元（約310萬港元），已全部清退完畢。

重慶市監局上周五（14日）通報重慶燃氣收費問題調查情況，指該公司去年4月被查處後仍存在抄錶周期混亂、違規估抄、錯抄、抄錶力量配備不足等問題，未認真吸取教訓、整改不力，落實相關制度不到位，市場監管部門擬依法對其違法行為從重處罰。內地官媒日前曾發文批評，重慶燃氣一次次點燃群眾火氣，一再損害群眾利益，「到底是哪來的底氣」。