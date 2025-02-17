逾2.3萬公僕無有薪飯鐘　議員斥政府做法過時兼帶歧視

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(17日)討論公務員的規定工作時數，當局指現時有約14%政府員工以「淨工作時數」表達工時，即沒有「有薪飯鐘」。有議員批評做法過時亦帶有歧視，像是以往的白領、藍領之分。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員工時以包括用膳時間的「總工作時數」，以及不包括用膳時間的「淨工作時數」計算。她說截至去年9月30日，有約86%公務員的工時以「總工作時數」表達，超過60%員工的每周規定工作時數為總44小時；有約14%、約23,400以「淨工作時數」表達工時，工作時數則為總45小時。

議員林振昇指出，以不包括用膳時間的「淨工作時數」計算的工種一般為前線技工，批評像是停留在有白領、藍領之分的年代，過時亦帶有歧視。他認為現時本港逐步劃一「打工仔」的銀行假和勞工假，他期望當局可以與時並進 ，問及假如未來劃一公務員工時會否更易處理。

楊何蓓茵回應稱，相同職系在不同部門需要相同時數的做法需要遵守，雖然不同部門的工作有不同，但職系的工作描述相同，部分更改工作時數計算方式或令薪酬有不同。她認為會對工時較長的部門造成不公平，影響招聘吸引力。她又指問題不在於飯鐘是否有薪，而是分母改變，大部分沒「有薪飯鐘」的員工不希望透過順延下班時間獲得「有薪飯鐘」。

議員梁子穎認為兩種計算公式方式是殖民時期的做法，認為本港回歸祖國後應有統一安排，關注政府能否做到統一。楊何蓓茵認為兩種表達方式和回歸與否沒太大關係，主要視乎工作需要而決定。她說部分職系透過運用科技整合流程、縮減工時，一直有推進。