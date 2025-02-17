議員倡煙花匯演花車巡遊設門票制度　開籃球博彩增20億稅收

雖然政府力谷盛事經濟，有議員指香港每年舉辦多場大型煙花匯演卻無法吸過夜客，未能將煙花吸引來的暢旺人氣化為財氣，令市民質疑煙花、煙火活動成效甚微，淪為負擔，建議與業界合作推出煙花表演觀賞門票及套票制度，又建議增設籃球博彩活動，估計每年可增加15至20億港元稅收。

體育、演藝、文化及出版界功能界別議員向政府提交新一份財政預算案的建議，指要要提升大型煙花匯演的經濟效益，建議參考其他海外國家或地區，皆有推出煙花表演觀賞門票，並聯同各業界，包括飲食、住宿、娛樂等，共同打造套票銷售制度，值得借鑑，又舉例指可在維港兩岸劃分不同層級的最佳觀賞區域並推出煙花門票，以提升旅客觀賞體驗，帶動煙花經濟收入。措施可包括在最佳觀賞地段中根據視野及舒適度劃分不同收費價格，提供餐飲及舒適觀賞設施，吸引更多遊客購買門票；在收費觀賞區預留一定的座位，與旅行社合作推出煙花住宿套票，鼓勵遊客留港過夜並增加本地消費。

在本港在其他大型活動，例如花車巡遊等，在打造收費觀賞區域方面取得成效，具有一定經驗。而煙花匯演的觀賞空間範圍更廣，安排可更為靈活，因此推行此類經濟效益措施具

有可行性，亦能提升旅客良好體驗。

在博彩業方面，該議員建議政府積極檢視博彩業與發展體育產業之間的互利關係，考慮增設新博彩項目，包括開設合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場，同時提升政府稅收。據悉，外圍莊家每年從香港奪取超過150億港元利潤，其中有10多萬市民經常參與非法籃球賭博，而籃球博彩合法化預計能將過半數人帶回合法市場，預估每年可為本港帶來至少15至20億港元的額外博彩稅收，是預計收益最高的具潛質博彩項目之一。

環顧香港周邊地區，包括中國內地、澳門及台灣都已實行合法籃球博彩有超過10年之久，已然成為當地體育產業鏈的重要部分。該議員認為香港應考慮在適當規管下開設籃球或其他新的體育博彩項目，在打擊非法外圍投注的同時，增加博彩稅收的轉化應用，例如或可提升體育資助，助力香港運動員在國際賽事中取得佳績，同時用以支援業界，推動體育產業可持續發展。

該議員又建議當局提供資源，幫助建設文體產業估值服務，以建立起一套完整機制及規範準則，針對文體產業的無形資產進行全面評核，幫助相關企業擴闊籌資渠道。同時，加強引進全球資本，推動港投公司投資更多具發展潛力本土文體企業，撬動社會資本，以上市為目標培養更多香港品牌的文體企業，並放寬尚未盈利的文體企業於 GEM板進行融資的限制，為文體產業融資奠定穩固基礎。