柯文哲父親病逝　台北看守所稱可申請奔喪

台灣民眾黨前主席柯文哲的父親柯承周一（17日）上午在新竹台大醫院病逝，終年94歲，據指將於下月2日舉行告別式。柯承發去年入院，今年多次傳出病危。因京華城、政治獻金弊案被羈押禁見的柯文哲多次申請出外探望，包括周日（16日）凌晨與父親最後一次見面。對外界關注柯文哲能否返家奔喪，台北看守所表示，他可依法申請，但拒絕交代是否已提出申請。

柯承發去年底因跌倒入院，被發現患癌，之後出現肺積水等情況，一直住院治療，更一度轉入深切治療病房，後來病情好轉能簡單溝通，由台大醫院轉至新竹分院，方便柯母何瑞英照顧。柯承發上周六（15日）再傳出病危，柯文哲周日凌晨2時直奔醫院探望約40分鐘才離開。何瑞英上周六表示，不知道柯文哲當天凌晨曾到醫院，自己則每天早上出門到醫院，晚上回家睡覺。醫生曾發病危通知給家屬，因柯承發進食的東西幾乎沒消化，體力很差，必須灌食。

柯文哲Facebook官方帳號周一發布柯承發的死訊，並對於其離世表達哀悼和不捨。發文提到，柯文哲曾稱父親一生認真做事、安分守己，經歷二二八事件的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給柯文哲對台灣的未來有更深沉的啟發。台北所表示，任何符合規定的收容人均可按返家探視辦法規定提出申請，該所也會注意家中出現變故收容人的身心狀況，提供所需專業輔導。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，目前一切由家屬發言，並尊重家屬，如果柯文哲家有任何需要，黨部一定全力協助。民眾黨新任主席黃國昌周一表示，柯文哲沒法在最後一刻陪着柯父，送他最後一段路，相信每一個身為人子或人女的人，應該都不難體會這樣的感受，民眾黨全黨上下也會做柯文哲的家人最堅強的後盾。