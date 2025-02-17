疑偽基站發出「#」短訊詐騙　專家稱信號突變2G和斷網有可疑

近日有市民在網上分享收到疑似詐騙短訊，內有疑為釣魚網站，但發送人名稱以「#」字開頭。有專家今日(17日)表示，本地騙徒為了「搵食」，使用舊方法進行詐騙，而偽基站裝置剛可繞過短訊發送人登記制，認為當局要查證本港有沒出現偽基站裝置，而市民若見到自己手機信號突然斷網、只收到2G服務，並收到詐騙信息，可以報警處理，由執法部門和通訊辦跟進。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受電台訪問時表示，內地多年前曾出現「偽基站」裝置，當局指騙徒會以「偽基站」裝置發出電波干擾電訊商網絡，雖然目前未肯定是「偽基站」裝置，但「好大程度係(偽基站)」，因為20年前已經出現偽基站裝置，該裝置會欄截手機信號，「佢信號夠強，令到你本身信號收唔到、干擾咗」，然後市民的手機信號連接到偽基站。

他稱在外國曾有市民的手機信號「有段時間會突然跌落2G服務」，無法上網和無法打電話，故干擾裝置若電波夠強，於短時間發送很多詐騙信息，但現時本港只有一個電訊商「做緊2G服務」，所以市民很少有機會「跌落2G網絡」。偽基站裝置本身可接駁範圍「唔大」，可能數百米，最多1公里的範圍內，故「佢係個段時間不斷發送詐騙信息」，由於詐騙信息由騙徒發出，所以「有無#號、寫啲咩，任佢(騙徒)寫」。

他亦指偽基站裝置可以是「細到擺到落背囊，或者裝係部車到，因為可以四圍走」，故影響範圍小，騙徒會攜帶偽基站裝置「不斷走」，若有市民行過該裝置的附近，才會收到詐騙信息。