簡約公屋5060單位2.24接受申請　租金低至860元今年第4季起入伙

「簡約公屋」第二期今日(17日)公布申請詳情。第二期申請涵蓋4個項目，合共提供約5,060個單位，預計2025年第4季起開始陸續入伙。第二期申請同樣以計分制作編配排序，在2月24日至3月17日期間交回申請表即可獲優先處理，於3月18日以後將繼續接受申請，並會在處理完優先處理的申請表後處理。首批在第二期申請下獲編配單位的申請者。將會由2025年年中起陸續收到房屋局通知。

簡約公屋的租金為同區傳統公屋租金的約90%，當中啟德世運道(第一期)將會提供約2,970個單位，租金預計每月約1,310至2,990港元；配套設施包括便利店、餐飲設施、自助洗衣店、溫習室/活動室等。而屯門青福里則提供約1,850個單位，租金預計每月約860至1,990港元，配套設施包括便利店、自助洗衣店及溫習室/活動室等。

另外兩幢簡約公屋由舊校舍改建，其中觀塘順安道提供約130個單位，租金預計每月約1,360至3,270元，配套設施包括溫習室/活動室。而另一幢由舊校舍改建的上水彩園路簡約公屋，租金預計每月約1,020至2,320元，配套設施包括溫習室/活動室。

房屋局局長何永賢今日出席傳媒午宴時表示，啟德項目現正招標，並會於3月14日截標；而簡約公屋第一期元朗攸壆路項目將會於下月尾開始入伙，屆時超市等民生設施也會無縫交接，每日會安排約100戶收樓，預計在4至5月完成，相信到了5月公布公屋平均輪候時間便會反映到出來。