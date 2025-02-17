載女客玩滑翔傘致骨折　男警被判200小時社服令

資深男警兼任滑翔傘教練，經「小紅書」認識一名女子，只在晚飯期間為對方上了一課「滑翔傘理論課」，其後便在沒有檢查裝置等情況下，「踢拖」載女子玩雙人滑翔傘，結果兩人墮坡、女乘客右腳踝嚴重骨折。男警早前承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪，成為首宗以《民航法》檢控的案件。案件今日(17日)在荃灣法院(暫代區院)判刑。法官認為被告罪責中等，考慮到被告背景、認罪等因素，判被告接受200小時社服令。

現年49歲被告袁偉傑，曾任職警察及滑翔傘教練。控罪指，被告於2023年10月2日，在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘的張姓女乘客。辯方今日求情指，被告正面對民事起訴，亦因本案失去警察工作，被告已上了一課，冀法庭接納報告建議，判處被告接受社服令。辯方又透露，被告已覓得新工作。據法官指，被告自1995年4月開始任職男警，求情提及被告沒有金錢得益，只是想應事主提議，帶事主享受香港的景色。

同意案情指，2023年6月，女事主透過「小紅書」，聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學玩滑翔傘。被告說事主毋須支付學費，但要經他買所需用具。2023年9月，被告與事主共進晚餐，期間為事主上了一課「滑翔傘理論課」，被告聲稱自己是美國三角翼及滑翔傘協會註冊教練。惟實際上，當時被告已被停牌。兩人相約在同年10月2日玩滑翔傘。

案情續指，2023年10月1日，事主透過訊息問被告有何需準備，被告稱沒有。翌日，兩人在馬鞍山昂平見面，被告提供了頭盔給事主，便用雙人滑翔傘載事主起飛。被告沒有說明任何事前準備、升降或緊急情況下的應變措施，也沒有檢查裝置。結果，起飛後數秒，安全帶即鬆開，兩人墜落附近斜坡。事主右腳踝嚴重骨折，接受了4次手術，康復後右腳踝活動能力嚴重受損。去年5月被告被捕。調查發現，意外成因包括被告沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，案發時被告穿着拖鞋。

案件編號：DCCC 867/2024