洩漏個資機構負責人升職　議員批無問責　指私隱署似無牙老虎

個人資料私隱專員公署今日(17日)在立法會政制事務委員會會議作工作簡報，指去年共處理442宗「起底」個案，就當中118宗個案展開刑事調查，至今拘捕了20人，而外洩個人資料事故的通報則有203宗，增近30%。有議員批評現時問責氣氛沒說服力，私隱署像「無牙老虎」，有角色但監管不了機構。

私隱專員鍾麗玲指去年處理的個案，較2023年的756宗減少 42%。她表示，公署於去年向20個網上平台發出194份停止披露通知，要求移除超過5300個起底訊息。她說停止披露通知的送達對象大部分為海外的網上平台營運商，整體超過96%應要求移除「起底」訊息 。私隱署在2024年接獲203宗機構外洩個人資料事故的通報，較2023年的157宗增加近30%。

社福界議員狄志遠關注部門資料外洩的情況，不點名指有機構資料外洩後，總負責人升至更高職位，認為現時問責氣氛沒說服力。他說現時私隱專員公署像「無牙老虎」，有角色但監管不了機構。他認為公署需要更多權力，關注現時是否有擴權的立法時間表，又關注如何推動問責文化。

鍾麗玲指現時有向政府建議修改私隱條例，初步建議設立強制通報機制、直接規管資料處理者、加強罰則並賦予施加罰款權力。她表示業界有聲音擔心，做法影響營商環境及令中小企合規成本增加，會和政府進一步研究。她說每當看見資料外洩事故，會視情況發公開報告，以及審視是否有遵從相關規則，相信政府會作適當跟進。

另一議員黃國指求職者資料或有學歷、個人資料等敏感資料，指有「僱主」的電話打不通、電郵地址沒公司域名，擔心求職者資料被販賣或作其他用途。鍾麗玲指去年審視了超過2萬個招聘廣告，發現20多個匿名招聘廣告，沒發現不法分子轉賣個人資料的情況。但她說部分廣告違反私隱條例規定，有按情況發出勸喻信和執行通知。

議員鄧飛指有聲音猜測，中介將來港學生的個人資料賣給詐騙集團，因此他們被精準行騙，他關注不當轉移私人資料的狀況是否有法律界線。鍾麗玲表示，搜集資料時機構要告知收集目的，假如有其他用途需要取得新的同意，受條例規管。

委員會副主席陳勇關注去年10宗因「政見糾紛」而生的「起底」個案。鍾麗玲指新條例生效後，「起底」情況涉大幅減少，個案大多數涉及執法人員；少數涉及政治人物，大多是以往的「起底」信息再次出現，並非新個案。