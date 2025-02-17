東華學院已完成第3個學科評審　下學年申私立大學名銜　

東華學院校長陳慧慈出席新春傳媒聚會時表示，學院正循政府政府《成立私立大學的路線圖》申請升格大學，現時進度理想，去年8月已成功於「生物科學」範疇取得第2個學科範疇評審資格，而第3個學科範圍「社會科學」的評審亦已於本年1月完成，有信心能順利通過評審。學院亦預計將於今年內委託香港學術及職業資歷評審局，以合併形式進行成為私立大學和應用科學大學的機構評審，期望於2025/26學年向當局申請授予大學及應科大名銜。

另外，政府計劃修訂《專上學院條例》（CAP320），陳慧慈指東華學院收生「一年多過一年」，從來都沒有問題，並認為修例可令自資院校更有質素，歡迎當局進行修例。她又認為修例可簡化現有架構，令管治更有效率，例如新例下院校開辦課程可由教育局直接進行審批，課程審批時間會更快。

陳慧慈又指出，曾向當局建議放寬只可招收10%內地生的限額，認為相關限額與當局提出成為國際教育樞紐及引進人才的方向有所違背，她又指早前曾去信教育局表達相關訴求，惟未獲答覆。她續指，10%對教資會資助大學來說，是幾千個學生，但東華學生基數較少，「睇唔到點解我哋唔可以增加一啲學額」。

陳慧慈續指，2025/26學年經JUPAS收到19,424份入學申請，與去年同期升近11%，其中以「護理學（榮譽）健康科學學士」的申請人數最多，收到近5,500份申請，而「放射治療學(榮譽）理學士」的競爭最為激烈，約105人競爭一個學額。另外，校方透過問卷就2024年畢業生的就業情況進行調查，近78%受訪畢業生獲聘，近8.8%畢業生選擇繼續進修，整體平均月薪達33,869港元，較2023年上升11%，錄得歷年新高，當中近50%畢業生月入更超過35,000港元，而以學士課程計，放射治療學（榮譽）理學士畢業生人息最高，平均月入達37,500港元；以副學位課程計，則以護理學高級文憑課程畢業生入息最高，平均月入逾25,900港元。