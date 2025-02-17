批通用設計不合標準不便利殘疾人士　議員斥政府工作不積極

平等機會委員會今日(17日)向立法會政制事務委員會會議作工作報告，去年共處理9,975宗查詢，當中逾半涉及反歧視條例條文的查詢，去年亦為162 宗個案進行了調停，當中144 宗成功調停。有議員批評本港通用設計全部不合標準，政府工作不積極。

平機會主席林美秀表示，去年共處理9,975宗查詢，較2023年的10,198宗減少2%，當中有超過一半、5,085宗涉及反歧視條例條文的一般查詢及平機會所舉辦活動的一般查詢。她指去年為162 宗個案進行了調停，當中144 宗成功調停，成功率為89%，而平機會透過調停為投訴人取得的金錢總額則超過601萬港元。

社福議員狄志遠批評本港通用設計全部不合標準，舉例殘疾人士在地鐵站使用扶手電梯（Escalator）「要兜個大圈、用好多時間」。他認為本港作為先進社會，可以做更多工作，但政府不積極。他關注是否有立法空間、設立強力指引、設監督做法，增加殘疾人士就業機會。他又指現時殘疾人士就業率只有1.4%，能否提高至2%。

林美秀表示，現時由執法工作，一般工作記憶殘疾歧視條例而提出。她認為通用設計的概念動用各界，以正面方式鼓勵各界進行相關工作，但也不會放棄執法工作。她認為要求政府聘用2%殘疾人士需要社會討論。

議員江玉歡指現時的4條條例，有3條是1996、1997年訂立，已有30年歷史。她認為要做好平等機會涉及不同部門，認為要有政治意志尋找新的志向、高度，真正保護民眾。她關注支援精神病患者、照顧者的計劃，為何只涵蓋精神病患者，指出只研究一小部分人的話「其實你哋（平機會）都唔係好平機咋喎」。

林美秀回應稱，社會有不同類型殘疾人士，製作指引會先處理最急切的問題。政制及內地事務局首席助理秘書長(5)戚瑜暉說，政府有就通用設計作與時推進的更新，但法例不能追溯以往興建的建築物。