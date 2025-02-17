去年12月對外商品貿易　出口價格及貨量升2.7%及2.3%

政府統計處今日(17日)公布，去年12月香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升2.3%及下跌3.6%。去年與2023年同期比較，分別上升4.9%及2.6%。

至於去年12月的商品整體出口價格及進口價格，分別上升2.7%及2.3%。去年與2023年比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.6%及3.2%。

按目的地分析，去年12月輸往越南的整體出口貨量錄得升幅，中國內地升11.2%及台灣升1.2%。另一方面，輸往美國的整體出口貨量則下跌18.2%及印度跌31.7%。同時輸往美國的整體出口價格上升3.4%、內地升3.3%、越南升2.5%及台灣升2.3%。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌3.8%。

入口方面，來自台灣的進口貨量上升2.4%、新加坡升8.3%。另一方面，來自南韓的進口貨量錄得跌幅13.8%、內地跌4.6%及日本跌0.7%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，其中南韓升8.6%、新加坡升3.7%、內地升1.8%、日本升1.2%及台灣升1.2%。