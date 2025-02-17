涉虐3歲女至腦出血亡　前科男認誤殺　控方不接受堅持控謀殺

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停⽤⼒搖晃兩人的親生女兒，令女童患搖晃兒童綜合症。某日女童在深水埗單位昏迷，11日後證實死亡。被告承認虐兒罪及誤殺罪，惟控方不接受，繼續控告他謀殺罪，案件今（17日）在高院開審。

現年42歲被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺梁雅思。綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁從沒結婚。3人同住深水埗單位。死者出生後不久，被告跟梁發生爭執，被告向她淋腐蝕性液體，令到梁身體多處部位燒傷，被告需入獄。被告出獄後，對死者越發嚴厲及粗暴，經常指罵死者，要求死者順從他，並向梁提出，死者不可再跟她姓「梁」，⽽需改為姓「劉」，並多次襲擊及虐待死者，令死者受不必要苦楚及健康損害。

控方指，被告故意襲擊及虐待死者的各項⾏為，包括但不限於：在死者哭泣時，被告多於⼀次捉緊死者的肩膊，不停前後⽤⼒搖晃死者，使死者的頭部不停前後搖動，維持10秒的時間，直到死者不再哭泣；及當死者因為被告故意襲擊及虐待的⾏徑受傷，被告並沒帶死者去進⾏任何治療及檢查。至2020年7月18日早上，梁出門口買早餐，出門前見到事主跟被告說話。當梁折返時，事主已昏迷送院，接受搶救及治療。

據控方指，醫生記錄顯示，死者腦膜下有急性出⾎，腦壓⾼。醫⽣認為是搖晃兒童綜合症，導致死者急性硬腦膜下⼤量出⾎、缺氧性腦損傷、廣泛視網膜和視網膜前出⾎。被告曾經向醫護⼈員聲稱，死者由床上跌落地下，及四肢抽筋約⼀分鐘。2020年7月29日，事主證實死亡。被告在警誡下聲稱，被告除罰事主望牆、罰事主掹自己耳仔、打過事主屁股之外，無對事主作出其他懲罰。2020年7月18日，事主是自己在床到跌到地上。控方指，這些聲稱是虛假的。死者死因是頭部受傷連帶支氣管肺炎，因床上跌到地上，是不會造成死者死亡，只有被用力、劇烈及重覆地搖晃才會。

案件編號：HCCC61/2022