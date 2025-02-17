跨部門西貢大嶼山反走私　檢值1460萬元私煙

執法部門懷疑近日有人在香港東面和南面水域進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，聯同海關海域調查組人員前晚(15日)及昨日(16日)凌晨在西貢和大嶼山一帶進行反走私行動。行動共偵破3宗走私香煙案件，估計總市值約1,460萬港元，應課稅值約1,040萬港元，並扣查3輛涉案貨車。

前日晚上，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢斬竹灣沙灘，同時亦有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上，隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，並沿途將船上貨物拋到海上，高速往香港東面水域逃去。人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港東面水域往內地方向駛去。人員在現場和附近水域檢獲約72萬支懷疑私煙，總市值約340萬港元。

而於昨日凌晨，一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大嶼山塘福碼頭，同時亦有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員發現後隨即採取行動，涉案男子見狀立即跳上快艇，高速往香港南面水域逃去，並沿途將船上貨物拋到海上。人員登上快艇展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場和附近水域檢獲約150萬支懷疑私煙，總市值約710萬港元。

同日凌晨，人員亦發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛往西貢白沙灣碼頭，數名男子迅速將貨物由該快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取追截行動，惟該批男子跳上快艇並高速往牛尾洲方向逃去無蹤。現場檢獲共88萬支懷疑私煙，總市值約410萬港元。上述3宗案件由海關繼續跟進調查。