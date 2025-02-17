下灣村被納入新田科技城發展　土地誕及搶花炮儀式恐成絕響

納入新田科技城發展範圍的下灣村將被收回，土地誕及搶花炮儀式或成絕響。

今日(17日)是農曆年正月二十，落馬洲下灣村、合盛村及漁民新村聯合舉行一年一度的土地誕。香港觀鳥會與長春社等，到下灣村觀賞土地誕及搶花炮儀式，此村落為全港迄今仍保留搶花炮傳統，惟政府將發展新田科技城，整條下灣村被納入發展範圍，預計將於兩年內動工，此香港非物質文化遺產，恐隨着新田科技城發展而失傳。保育團體冀政府加以保育，而村民就期望原址保留村落，讓餘下的村民居至終老。

中午時分，約100名下灣村村民舉行拜祭及搶花炮儀式，祈求新一年風調雨順。下灣村村長郭海賢指，當局透露最快2027年收地，他與村民均對收地感到傷感，期望能原址保留村落，讓餘下的村民居住直至終老。他對下灣村充滿感情，亦希望這條村能保留。不過，政府說這裏太接近河套區，而河套似乎是香港未來重心發展地方，因此犧牲下灣村，覺得似乎在所難免。

長春社高級保育經理黃競聰就認為，該村需要清拆，變相令原生聚居的人失去居處，散落在其他地方，變了不會再有這種形式、有組織地籌辦土地誕活動。無形中，這種搶花炮的活動，會變相出現很大的傳承危機。