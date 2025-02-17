客量不足成本漲　電車公司申加價　運輸署：確保電車財務穩健

香港電車有限公司申請加價。根據最新立法會文件顯示，今年至2027年期間，電車公司將會推行各項改善計劃項目，所需資本開支合共約6,820萬港元，考慮到電車公司的營運成本持續上漲，而乘客量未能回復至新冠疫情前水平，電車公司認為加價建議對維持其持續營運能力和穩定的電車服務，至關重要。運輸署則稱，需要確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供優質高效的電車服務。

電車公司向政府提交加價申請，當中12歲或以上人士票價由3港元加至3.3港元，而小童則由1.5港元加至1.6港元；長者由1.3港元加至1.5港元，月票價格維持不變。電車公司表示，過去數年其總營運成本持續上升，由2020年的1.86億港元增至去年的3.067億港元，增幅約65%，主要由於員工成本及推行改善項目所投放資本而導致的折舊開支顯著增加。

不過，電車的乘客量未能回復至疫前水平，每日乘客量自2010年起約22.7萬人次逐年下跌，儘管乘客量較疫情時約11.3萬至13.12萬人次有明顯恢復，仍較2019年的每日乘客量，即約14.94萬人次低約8%。考慮到香港島居住人口持續下跌及來自鐵路和專營巴士的激烈競爭，預計未來數年電車乘客量增長將顯著放緩。而電車公司在去年的稅後盈利，與2020年大約持平，利潤率則由2020年的5.4%跌至2024年的3.5%。

運輸署表示，會聽取立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會委員的意見，然後按照《電車條例》(第107章)向行政長官會同行政會議提交建議，以作考慮。新收費表若獲行政長官會同行政會議批准，會在憲報刊登後一個月開始生效，並會提交立法會進行先訂立後審議的程序。