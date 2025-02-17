極端天氣引發災禍不遙遠　智庫倡全民自發巡渠補牆

美國洛杉磯剛經歷有史以來最嚴重山火，數萬居民被迫撤離家園之餘亦引致死傷。氣候變化帶來更多更強的極端天氣，香港亦難以置身事外，近年同樣狂風暴雨亦引致黃大仙、杏花邨嚴重水浸。香港有智庫今日(17日)發表研究報告，指出不能只依賴政府措施應對極端天氣，要「官、商、民及資本市場」通力合作，強化香港的城市韌性及城市可持續發展，又舉例普羅市民都可以多檢查住所附近的渠口，及早清理預防水浸等，不能再抱着「等打風放假去打牌」的心態。

百家塔政策研究中心於去年9月舉行「極端天氣如何加劇香港城市老化的挑戰」圓桌會議，邀請經濟學家、氣象學家、工程師等，討論如何集各方力量「城市抗老化」。報告引述大學研究指，香港於2040至2049年的最高一小時雨量可達230毫米，較2023年的歷來最強黑雨紀錄增加逾40%。不過，樓宇老化問題日益嚴重，有約30%私人樓宇逾60年樓齡。

百家塔政策研究中心政策研究總監陳偉信擔心，兩大問題疊加下會構成重大影響，尤其老舊樓宇難抵惡劣天氣而外牆剝落，或大廈電力故障等。百家塔政策研究中心經濟研究總監徐家健以杏花邨及黃大仙水浸等情況為例，指災禍並不遙遠，隨時在人人身邊發生，因此大眾不能等待政府處理問題，舉例物管公司及市民如果見到外牆損壞、排水系統堵塞、電箱老舊等樓宇問題時，應及時處理。

不過目前經濟下行，政府、商家及大眾都面對財政問題，徐家健認為不少措施並不花太多錢，例如解決水浸未必要築提，更重點是升降機等保護關鍵設施等緩解的方法等，亦可善用融資等方式解決資金流問題。