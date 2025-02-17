詐騙園連累冇人敢去　遊泰可以點樣自保

東網於日前(6日)報道泰國總理佩通坦在本月5日就任後，首次正式訪華行程，表示泰方願與中方及其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施打擊網賭電詐等跨境犯罪。不過泰方真的要加把勁了，尤其是受到上月「人口販運受害者」王星被人經泰國挾持到緬甸詐騙園新聞影響，中國遊客到泰國的數字疑大減。究竟泰國是依然熱鬧，還是受到「賣豬仔」陰霾波及變得「泰靜了」，《東呼即應》訪問熟悉泰國狀況的人士，講述泰國市況、治安，以及有甚麼保障個人安全的貼士。

據泰國酒店協會數據顯示，1月中國遊客在泰國共取消預訂4,572晚的酒店房間。不過泰國國家旅遊局東亞地區市場總監則表示，泰國在1月日均仍接待2.2萬名至2.4萬名來自中國內地的旅客，年廿九(1月28日)當天更加有近3萬人赴泰。

港人Anita在曼谷開餐廳超過6年，她指做了那麼多年春節的生意，今年是最差的一年，因為以前譬如過年這種旅遊旺季，應有很多遊客，但今年就少了很多，尤其是中國客戶。她又指以前新年都是滿座的，但今年甚至有些人取消了訂枱，相比往年下跌至少六成以上。

Anita認為主因都是緬甸詐騙新聞的問題，令中國人擱置來泰國，她亦理解安全最重要，所以沒辦法惟有接受。她續指其實不僅是香港，環球經濟都差，泰國也不例外。她稱曼谷的通脹十分厲害，物價貴了很多，以前可能一個人消費1,000元，現在可能只花300元，明顯銷情也差了，要控制成本能省則省，以維持餐廳的營運。

另一位移居泰國的港人Winson亦留意到遊客的變化，他指出整個泰國的旅遊業是淡靜了，但並不是完全停止，歐美遊客依然有，不影響他們在泰國消費。但如果說亞洲遊客尤其是中國籍的，當然是少了，另外一些夜市也有中國籍遊客，不過普遍跟團的旅客多於自由行。他指出其實泰國並非經常發生盜竊，反而問題可能會出在消費項目上，可能會收多一點錢，譬如坐篤篤車或電召的士的時候，就保持警覺性。

另外，雖然旅行很高興，但也有需要警戒的時候。Winson認為AirTag等隨身定位裝置有其用途，如果真的看到去了行程以外的省份，家人也能知道，到有事發生的時候至少有個定位，知道你的位置會比較好。他續指每一個人對任何的地方，都會有一個假定的偏見，或是因為對一個地方不熟悉導致，而作為一趟旅行如果不安心，可以等一段時間，安心的時候才來。