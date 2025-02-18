酗酒恐加劇骨枯風險　逾4成髖關節置換涉骨枯

酗酒可致「骨枯」，隨時要開刀置換髖關節！有本地研究分析419名接受髖關節置換手術的患者，發現酗酒是導致骨枯最常見的成因，而接受髖關節置換手術的患者中，有41.2%病因是「骨枯」。另一研究就指出，每周飲用400毫升無水酒精，即約4.5支紅酒份量的酒精，就可能會令「骨枯」風險大增。有骨科醫生指出，因酗酒引致骨枯的病人比例相當高，提醒市民留意。他又提到，現時的機械臂髖關節置換手術，有助降低傳統置換手術的併發症，或有助病人早日康服。

香港港安機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管、骨科顧問醫院張文康指出，因酗酒導致骨枯，需要進行髖關節置換手術的患者，比起涉及關節退化的病例更多。由於過量酒精會令股骨血液供應減少，引致骨壞死。此外，過重、工作或運動引致的關節磨損、關節退化亦有可能導致關節受損。

張續指，髖關節是一個由骨盆、股骨頭、股骨組成的球窩狀關節，負責支撐身體重量，讓腿部屈曲及旋轉。當髖關節出現問題，患者會感到疼痛，亦可能令股骨被破壞，出現「長短腳」情況，嚴重者左右腳可差5至6厘米。若患者求醫時病況嚴重，便需要考慮進行髖關節置換手術。

置換手術期間，醫生會將患者受損的髖關節換成抗磨蝕能力較高的人工髖關節，過程中涉及打磨髖臼及股骨管等。不過張醫生指，傳統手術全靠開刀醫生的技術及經驗，一般準確度只有8成，可能會導致部分患者術後會有「甩骹」、假體鬆動導致的長短腳等情況。

港安醫院（司徒拔道）早前就引入機械臂輔助髖關節置換手術。該裝置會進行術前3D電腦掃描，為病人準確制定個人化的人工關節尺寸及位置。手術期間，機械臂能確認需要打磨及已打磨的部分，並於放置人工關節時提供多項數據，協助醫生精準調節。不過他提醒，所有治療方法均有其成效及副作用，患者及家屬應向主診醫生查詢，以選擇最合適的治療方法。