東方日報A1：四業苦無依靠　每3港青1個灰爆

青年面對「四業」困難，包括學業方向迷茫、就業薪酬不似預期、樓價高難置業、市道差創業前景灰暗，外界批評政府的青年工作不力。最新的調查結果發現青年持消極人生觀近年有上升趨勢，認為自己人生觀消極的比率由2020年的24.6%上升至2023年的32.6%，增加8個百分點。同時，調查首次引入「你有困難時，沒有人可以幫助你」的命題，33.6%的受訪青年表示同意，調查機構指數據反映青年的精神健康需要各界持續關注與支援。

香港青年協會青年研究中心昨公布「青年價值觀指標2023」調查結果，該中心於2023年11月13日至12月8日期間，以隨機抽樣電話訪問方式訪問了522名15至39歲的青年。自1997年起，青協已完成21次同類調查，以便歸納出香港青年的趨勢分析。

調查結果發現，認為自殺是不可以接受的，由2018年的48.8%上升至2023年的63.2%。但與此同時，認為自己人生觀消極的比率由2020年的24.6%上升至2023年的32.6%，即增加了8個百分點。另外，首次引入「你有困難時，沒有人可以幫助你」的命題，有33.6%青年表示同意。

對於婚姻及生育的取向，受訪青年表示會結婚和生兒育女的比率分別由2017年的91.4%和87.6%高位下降至2021年的81.8%和70.5%，2023年再下降至71.6%和60.0%；兩者的趨勢變化趨向一致，可見青年對婚育的意欲低。至於同意子女供養父母已過時的被訪者，由2021年的25.1%上升至2023年的35.3%，為歷屆調查中新高，數據反映部分青年對供養父母的觀念有所轉變。

綜合過去調查結果，受訪青年對兩文三語和創意的信心回升，其中對英文及普通話的信心較2021年顯著增加，分別達到61.2%和57.7%；60.7%受訪青年認為自己具有創意，比率自2018年輾轉上升。另外，考慮到內地發展的比率從2022年的29.0%增至41.6%；願意到境外工作的比率亦由62.5%升至71.1%，反映青年積極尋求發展機遇。

在環境保護方面，調查結果發現認為發展經濟較保護環境更重要的佔71.5%，比率較2018年的20.2%低位，升幅逾50%；而同意為了方便生活，環境污染是在所難免的比率為48.8%。另外，表示願意付出更高費用來保護環境的佔50.8%，創下新低。

隨着政府積極建設綠色城市，是次調查首次加入「你對香港成為綠色城市有信心」的命題，同意比率為55.5%。調查機構指出，當青年對環境保護的重要性減弱，並更着眼於短期發展時，或會對環境造成不可逆轉的傷害，長遠不利社會的持續發展；未來如何提升青年對可持續發展的關注和實踐，尤其重要。

針對調查結果，青協建議各界一方面繼續提升青年自身能力，促進其個人發展，同時建立青年與社會的正向連繫，鼓勵他們關心社區和公共事務，並開拓世界視野，發揮社會影響力，以應對未來挑戰。

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