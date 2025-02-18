大學規定研究生每周組會制　全國首次

上海華東師范大學近日發布通知文件，規定全校研究生所有學科、專業均實行每周組會制，納入研究生教育管理日常，每學期缺席三分之一及以上的導師按「教學事故認定與處理辦法」進行認定並處理問責，無故不參加的研究生按曠課處理，成為首個將研究生每周組會納入正式管理辦法的高校。

文件對組會內容作出規定，可以包括學科或業界前沿熱點，經典理論與研究方法，學術技能與規范等，以及面向研究生個體的研究選題、課題與學位論文進展等；組織方式可以包括報告點評、領講圍讀、案例研討、工作坊等；原則上每周舉行，參會范圍一般為導師及其指導的研究生，鼓勵聯合舉辦、申請旁聽、邀請參加等形式。內媒引述華東師范大學教師指，該管理辦法或許意味每周組會成為研究生培養環節的強制考核內容，如果導師不按此召開組會，學生擁有舉報權；學生不按時參加，導師也可以匯報給學院。

多名研究生對該管理辦法表示擔憂，有學生表示，學校將組會寫入管理規定非常奇怪，好的導師不需要組會也會進行一對一指導，而不好的導師即使每周召開組會，也並無有效內容交流，這種一刀切式的管理規定可能會給導師和學生帶來雙重負擔。