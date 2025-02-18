旺區一街賣淘寶貨　議員：難留旅客及阻港人北上　零售寒冬難過

有議員指自提店愈開愈多，反映網購熾烈，亦是香港零售業蕭條的主因之一。

經濟復甦緩慢，重創零售業，政府則叫中小企變招迎難。有議員更指街上自提店愈開愈多，疫情令市民對網購着迷，就連尖沙咀大舖甚至一街也賣淘寶貨，如何留住旅客消費，亦難阻港人北上消費，零售業的寒冬難過。

議員江玉歡今日(18日)在社交平台貼文，指有市民向她反映自提店愈開愈多，一包一包網購的貨品多到要放在店外的行人路上，反映市民對網購的熾熱，亦是香港零售業蕭條的其中一個主因。她指一間「拍烏蠅 」的店舖若遇到自提店為鄰居，確實是現實的諷刺。

她指為何類似對零售業的影響相對在歐州及日本出現較少，可能是因為外地售賣的貨品較有特色，較難在最大的幾間綜合平台購買；就算要買，顧客也要到商店的網站。

實際上，市民在網上購物成了風氣，她指3年疫情更令市民對網購著迷，有時買回來的根本不合用，因價錢平「買了先算」，對環境責任偏低。有時在家作「盡職審查」，必會發現不少物品也是網購回來，沒有甚麼大作用，「食之無味，棄之可惜」。

她直言要零售業走出困局並不易，指有朋友說空舖幾年也難找租客，難怪連尖沙咀的大舖也在賣淘寶貨，進入一個惡性循環，一條街一個區剩賣淘寶貨，怎留得住遊客消費，怎叫香港人不北上消費呢？