美俄今商結束烏戰爭　澤連斯基不排除華參與和談

美國和俄羅斯談判代表周二（18日）將在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談，討論結束烏克蘭戰爭以及全面恢復美俄關係，但烏克蘭與歐洲未獲邀參與。俄羅斯外長拉夫羅夫和總統助理烏沙科夫已抵達沙特，稱談判的主要目標是啟動俄美關係的真正正常化。會談前夕，俄羅斯周日（16日）釋放一名本月較早前因涉嫌走私毒品而被捕的美國公民拜爾斯（Kalob Byers）。

拉夫羅夫和烏沙科夫乘搭的政府專機已降落在利雅得機場，烏沙科夫就烏克蘭代表小組抵達沙特表示，俄羅斯代表團到訪沙特只是為了與美方進行雙邊接觸，在利雅得不會舉行任何形式的三方會談。二人將與美國國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茲、中東問題特使威特科夫會晤，預計美國總統特朗普和俄羅斯總統普京之間可能舉行的峰會籌備工作也將列入議程。俄方在會晤前表示，普京和特朗普希望擺脫不正常關係，並認為歐洲人沒有資格出現在任何談判桌上。

烏克蘭總統澤連斯基亦將訪問沙特，但他沒接到美俄會談的通知，因此不會參與其中。他周一（17日）訪問阿聯酋後與媒體視像連線，被問及是否願意考慮讓中國參加烏克蘭問題和談，稱關於中國，一直都願意讓認真的參與者參與，希望參與者是願推動止戰並為烏克蘭提供安全保障、援助和重建投資的一方。他提到，烏中兩國外長在過去的周末剛剛舉行會面，強調與中方對話對烏方而言很重要，他已看到中國對於結束衝突的關切。

烏克蘭總統辦公室同日發布消息，澤連斯基支持任命一個德高望重的歐洲特別代表參與談判。他認為，美國是烏克蘭的戰略夥伴，並在提供援助方面發揮領導作用，但在談判過程中，歐洲國家有關安全保障方案的提議也應被納入考量。另有消息指，澤連斯基希望將美國和歐洲的安全保障與稀土礦產交易直接掛鈎，他拒絕美國提出收購50%稀土礦產的提議，並希望爭取更有利的協議。