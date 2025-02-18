公屋輪候時間微降0.2至5.3年　長者一人申請者平均等3.4年

房屋署今日（18日）公布最新公屋輪候時間。截至2024年12月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間較上季回落0.2年至5.3年，亦較近年高位的6.1年下跌了0.8年。以每年12月底的情況比較，公屋平均輪候時間重回2018年以來（即過去六年内）的最低位。當中，長者一人申請者的平均輪候時間亦較上一季回落0.1年至3.4年，是自2020年12月以來（即過去4年内）的最低位。而在2024年12月底，約有118,600宗一般公屋申請；配額及計分制下的非長者一人申請於2024年12月底有約86,200宗。

而在2024年第四季獲編配入住公屋的一般申請共有約5000宗之多，比上一季增加約1300宗。在2024年第四季獲編配入住公屋的一般申請當中，長者一人申請佔約610宗。另外，同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為440宗。

2024年第四季獲編配入住新公屋單位的一般申請有1 300宗，其中分別有約800宗及約400宗獲安排入住位於屯門的顯發邨和業旺邨。在編配公屋單位的努力下，加上入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，上述一般公屋申請者相對較短的輪候時間反映在今季的平均輪候時間中，所以公屋平均輪候時間在2024年第四季下降0.2年至5.3年。

房屋署又指，因應房屋署打擊濫用公屋的成效，以及香港房屋委員會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，2024年第四季可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。受惠於近期入住大埔富蝶邨、屯門業旺邨及屯門顯發邨的一般申請者的較短輪候時間，展望下一季的平均輪候時間仍會維持平穩。