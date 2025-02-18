假冒官媒編導訛稱幫助宣傳　男子獲刑3年

江西省贛州市會昌縣警方早前破獲假冒官媒編導詐騙系列案件。近日，經江西省會昌縣人民檢察院提起公訴，會昌縣人民法院以詐騙罪判處案中被告蔡某某有期徒刑3年，並罰款2萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）。

去年2月中旬，會昌公安及會昌網信部門接獲線索指，幾名男子自稱是「央視」工作人員，在會昌、贛縣等地進行採訪活動後，收取相關個人和單位費用。偵查人員調查發現，男子蔡某某糾集他人假冒「央視編導」，利用幫助採訪宣傳、推廣合作為噱頭，騙取他人錢財，範圍涉及多個省份。去年3月上旬，會昌公安成功將蔡某某抓獲到案，又在蔡某某住所搜出大量作案工具。

經查，2016至2023年，蔡某某偽造工作證件和媒體標識，私刻相關公章，招募多名員工為其拍攝、剪輯，把自己包裝成官媒體資深編導。獲取被害人信任後，蔡某某以幫助在電視台相關付費頻道播出宣傳影片、頒發相關行業獲獎牌證等為由，在江西、廣東多地實施詐騙共9宗，涉案金額6.8萬元（約7.4萬港元）。之後，蔡某某在自己製作的影片中打上頻道標識，使被害人相信宣傳影片已播出。