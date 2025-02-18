女嬰祈祈獲跨境器官捐贈　葛珮帆：爭取早日建低空運輸綠色通道

香港特區再度獲內地跨境器官捐贈，日前成功為一名8個月大女嬰祈祈完成心臟移植手術。大灣區低空經濟聯盟與香港大學日前到廣州，訪問國家衞生健康委員會移植與醫療大數據中心，期間了解到內地器官捐贈、分配及移植等相關歷史與制度，並一致認同成立「跨境醫療器官低空運輸研究工作組」，爭取早日建立跨境醫療器官低空運輸綠色通道路線，為跨境醫療發展與生命救援開闢新的思路與方向。

身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆指在日前本港成功為8個月大女嬰祈祈完成心臟移植手術，這是繼2022年為4個月大女嬰芷希成功進行心臟移植手術之後，再次順利完成的第2宗內地跨境器官捐贈案例，創造了奇迹，挽救了兩個寶貴的生命。

她了解到兩次安排都面對很多挑戰，全靠內地及香港的醫護團隊排除萬難才能成功，她期望香港與內地能盡快建立恒常器官移植協作機制，增加捐贈器官成功配對的機會。她指由於器官捐贈對於運輸時間有著嚴格要求，低空運輸可以避開路面擠塞，加快運輸速度，從而提高成功機會，是非常值得探討的發展方向。

在座談會上，雙方圍繞設立跨境醫療器官低空運輸綠色通道路線展開深入交流，各方就技術難題、政策支持、協調機制等關鍵問題進行討論，並一致認同成立「跨境醫療器官低空運輸研究工作組」，為後續合作奠定基礎。

葛珮帆指這次訪問，是大灣區在跨境醫療領域的一次重要探索，標誌着各方在推動跨境醫療器官低空運輸上邁出關鍵一步，而聯盟、香港大學與國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心未來將繼續保持密切溝通，爭取早日建立起高效、安全的跨境醫療器官低空運輸綠色通道路線，為所有正在輪候器官捐贈的市民帶來更多希望，為推動大灣區醫療合作與社會發展貢獻力量。