財赤政府削撥款　中大醫學院院長稱減資助或影響未來人才培訓

港府財赤嚴重，投入大學資源或會變少。中大醫學院院長趙偉仁今日（18日）出席傳媒春茗時表示，明白港府現時財政緊絀，雖未清楚政府對大學撥款如何，但希望當局會考慮人才培訓是中長遠策略，若減資助或影響未來人才培訓。至於中大醫院近日被指無力還款，趙表示若醫院有盈餘則會支持醫學院的研究和事務，但醫院在初期營運時正正是疫情，現時復常只有2年，故經營非常困難，坦言不期望有醫院盈餘可以幫助醫學院。

趙偉仁表示，香港面對財赤，是否要增加學費收費要由教育局決定，並非自行決定，若有需要會與多方商討。而目前中大醫院主要負責醫療服務，醫學院會支持中大醫院所有發展，將科研技術轉化成服務，私營市場方面也可若地應用。趙又指目前學院的教授仍恒常在中大醫院診症，醫院有醫學院支持會更有信心。

面對港府計劃設第三間醫學院，趙表示現時正處於第三間醫學院的申請階段，明白所有大學都希望收到最好既學生，但他認為只屬於良性競爭，相信屆時醫學院的收生定位都不同，學院會繼續優化課程吸納學生，又稱培養人才「成為仁心仁術好醫生才是最重要的成果。」中大醫學院副院長 (學生事務)吳兆文則補充指，坦言「完全不擔心、亦睇唔到會存在競爭」，他稱目前本地兩間醫學院學額有限制，知道仍有許多學生希望讀醫科，故有需要出現第三間醫學院。

被問及與第三間醫學院會否有聯校合教或合作機會，趙則稱中大醫學院從來都有與不同醫學院合作，目前學院已有完善教學機制，故若有所合作都會在機制以外，並強調合作不只在香港，醫學院已與170多個單位簽訂協議，合作會放眼亞洲和國際。

至於早前教資會邀請兩間醫學院就2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商，中大醫學院副院長 (教育)黃仰山表示，過去一年與教育資助委員會探討，會根據需求細節再作調整，但需要確保課程和考試都要與以往一樣水準，故等詳細確認後便會再公布。而吳兆文則稱，待新教學科研大樓落成後，期望來年會增加學額，而現時中大醫學院在數年前已裝修了大樓，加大了容量可容納更多學生，亦有硬件配合，過去也請多了老師，相信來年加多30個學額也無問題。