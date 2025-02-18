中大醫學院新教學科研大樓料2027年落成　每年招生名額將可提升

中大醫學院今日（18日）舉辦傳媒春茗。中大醫學院院長趙偉仁表示，近年中大醫學院的全球國際排名屢創新高，雖然他們不是追求排名，但證實了中大醫學院多年的成果。趙又稱，中大醫學院新教學科研大樓已於去年8月動工，預計大樓在2027年落成後，每年招生名額將可提升至400名醫科生及330名護士學生。

趙偉仁表示，中大醫學院的發展策略新增了「科研轉化及創業」，落實從多方位推動產學研投互動合作，建立一個可持續的創新生態系統，協助學院內的職員和師生將他們優秀的科研成果轉化及商品化，促進初創企業的誕生。而中大醫學院亦有三個Inno研究中心已開展了第二個五年發展計劃，展望未來會有更多臨床應用。

未來的具體計劃包括，籌辦工作坊，與教職員及研究生分享有關申請專利及知識產權等方面的知識和經驗；在本科及研究生課程中加入「科研轉化及創業」的基礎知識，讓醫學生及研究生於在學期間培養對科研及知識產權的認知。

趙偉仁又稱，港人北上醫療需求漸漸增加，加上內地醫療創新科技正高速發展，故中大醫學院近年亦積極建立大灣區醫療服務及創新生態系統，以促進中大醫學院的學術發展。而現已啟用的中文大學醫學院將持續營運，亦有些前沿科技已投入該院應用中。