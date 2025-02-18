男警涉非禮兼警署3度襲擊女子　案件周四粉嶺法院再提訊

青衣警署爆懷疑風化案！去年才獲擢升為警司的男警陳建愉，被指於去年5月至11月期間，分別在旺角一間酒吧及青衣警署性侵一名女子。陳建愉被控一項非禮及3項普通襲擊，案件今（18日）在沙田裁判法院首度提訊。辯方表示，被告擬不認罪，本案將在2月20日在粉嶺裁判法院再提訊，屆時會正式答辯，被告續准保釋。

42歲被告陳建愉，控罪書上報稱為其他職業。據了解，他是一名警務人員，隸屬葵青區，已被停職。被告被控於2024年5月14日與5月15日之間，首尾兩日包括在內，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X。他另被控3項普通襲擊罪。控罪指他於2024年8月某日，在青衣青衣鄉事會路13號青衣警署4樓襲擊X；於2024年8月與9月期間某一日，在青衣警署15樓襲擊X；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊X。

被告今日透過代表大律師表示，將會選擇不認罪。控方指，由於需要以電視直播方式處理證人證供，一旦排期審訊，需要轉往粉嶺裁判法院處理。裁判官認為，較好方法是在粉嶺裁判法院處理答辯。控辯雙方同意。法庭最終決定，現階段只把案件押後，並續准被告以5,000港元現金保釋，期間不得離港，不可接觸控方證人。

控方另向裁判官申請，鑑於本案性質及事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括但不限於事主的姓名、圖片、地址及等。控方申請最終獲批。

案件編號：STCC615/2025