昂坪360去年纜車收入勝疫情前　達4.13億元創新高

本港旅客人數持續增加，作為熱門景點之一的昂坪360，去年纜車收入創新高，更勝疫情前。去年全年纜車收入達到4.13億港元，較2023年上升約30%，更較疫情前上升約32%。至於《東方日報》早前揭發的無牌小販販賣門票事宜，昂坪360指正與政府部門協商，未來會再開會商討事宜。

訪客人數方面，昂坪360去年全年共接待156萬名訪客，較2023年增加約13%。平均每日有4,843人，較2023年同樣上升約13%。總訪客人數及日均訪客人數與疫情前的數字相比，均有接近10%升幅。

至於訪客地區則以短途地區市場最多，如東南亞、東北亞（37%）、其次為中國內地（29%），本地（20%）及長途地區市場（14%）緊隨其後。其中長途地區市場升幅顯著，2024年的長途地區市場賓客日均人數，較2023年大增約84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。

除了訪客人數上升，在纜車數目方面也有增加，當中2022年年底投入服務的全景纜車Crystal+，於去年的暑假、黃金周及聖誕等高峰時期，平均使用率均超過90%，昂坪360已額外增加11部全景纜車，並於1月底完成車門功能、負重、車廂試行等測試，現已全面投入服務，令全景纜車總數增至21部。

政府推廣拓展穆斯林訪客來港旅遊，去年9月，昂坪360獲穆斯林友善旅遊評級機構「新月評等」評為「黃金級認證景點」。在昂坪市集設男女祈禱室，附以穆斯林女士長袍、禮拜毯、可蘭經、祈禱珠等用品，並設有洗小淨設施及穆斯林友善用水設備的洗手間，滿足穆斯林訪客的需求。

另外，昂坪360邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設兩層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店，當中不少口味甚具本港特色，包括香港奶茶、鹹蛋黃、薑汁撞奶等，雪糕店預計最快今年9月正式進駐昂坪市集。

昂坪360董事總經理董沛銓指，昂坪360在2024年的訪客人數有所上升，並超越2019年疫情前水平，造就纜車收入創歷史新高，指去年實現盈利，對此感到非常滿意。纜車維持可靠度達99.96%，相當於每日8小時的營運時間中，平均少於1分鐘的延誤。

董指，收入增長主要由於海外訪客上升，這與航班運力增加有關，而訪客地區佔比最大的短途地區，包括東南亞如新加坡、馬來西亞及泰國等，以及東北亞及包括韓國及日本等國家，長途客更增長逾8成，將繼續到海外推廣如美國、德國及澳洲等參與旅遊展覽會，讓自由行及背包客等到訪。

至於早前《東方日報》揭發有無牌小販販賣纜車門票，董就指正與政府部門及執法部門協商及合作，未來會再開會討論此事，現階段不作評論。