海關去年偵破逾3.1萬宗罪案　按年升63%　私煙按年飆80%

海關今日(18日)舉行工作回顧記者會，關長陳子達表示，海關去年的執法案件總數有31,242宗，按年急增63%；當中私煙案件佔最多達21,284宗，按年飆升80%。他表示，過去兩年香煙稅額有明顯增加，現時每包香煙稅額高達66港元，稅差提供更大誘因，令入境人士攜帶超額免稅煙，他預料有關情況將持續，今年涉及私煙的案件仍會增長。

關長陳子達表示，海關去年的執法案件總數有31,242宗，按年急增63%；主要涉及私煙案件，佔達68%，其次是毒品佔4%，知識產權案件則佔3%，排第三。檢獲的物品總值為91.8億港元，按年跌13%；拘捕人數達27,877人。

私煙案件方面，海關去年偵破21,284宗私煙案件，按年急增80%；撿獲的私煙數量有6.14億支，按年跌6%。陳子達指，私煙案件大幅上升，主要是從旅檢通道截獲入境人士攜帶超額免稅煙的數字大幅增長，單是該類案件以罰款代替訴訟處理的數字就有19,072宗，按年急增94%。

他又指，觀察到2023至2024年的香煙稅額有明顯增加，其中2023年每支香煙的稅額由1.9元加至2.5元，2024年則由2.5港元加至3.3港元，現時每包香煙稅額高達66港元，稅差提供更大誘因，預料入境人士攜帶超額免稅煙的情況將持續，今年仍會增長。

同時，海關去年亦偵破40宗大型走私入口香煙案件，數字與前年一樣；當中撿獲的私煙數量有3.28億支，按年跌33%。他表示，留意到走私集團將走私數量減少，並分散方式，以減少並海關截獲而帶來的損失。此外，海關去年偵破2451宗另類吸煙產品案件，拘捕總數2255人，撿獲超過1200萬件相關產品，包括電子煙及加熱煙。

海關去年在7月及10月分搗破兩宗地下製煙工場的案件，其中7月破獲的案件撿獲2050萬支私煙，3.5噸製成煙草，市值1.2億元，拘捕4人；10月破獲的案件則撿獲330萬支私煙，1.1噸製成煙草，市值2200萬元，拘捕7人。

就白牌煙情況，陳子達指，海關不時向全港報販派發反私煙的宣傳單張，提醒報販切勿售賣未完稅或來歷不明的香煙，並鼓勵他們向海關提供有關私煙的訊息。他續指，經海關大力打擊及加強宣傳後，市內白牌煙情況已大幅收斂，相關銷售已逐漸轉到地下市場。他提到，海關已完成有關完稅煙標籤制度顧問建議，將於今年進行先導計劃。

毒品案件方面，陳子達指，海關去年偵破1363宗毒品案件，數量與前年相若；撿獲的毒品數量有6.3噸，按年跌33%；共拘捕366人，按年升24%。去年偵破39宗市值超過1000萬元的大型毒品案件，按年下跌35%。他又指，自前年全球通關後，見到有販毒集團除了繼續利用大型貨物、空運、郵遞或快遞販毒外，亦恢復利用航空旅客販運毒品。海關去年偵破經航空旅客渠道的毒品案件有113宗，按年升38%，撿獲毒品數量達988公斤，按年升1.9倍。

就新興毒品「太空油毒品」（依托咪酯）案件，海關去年偵破19宗相關案件，撿獲23.5公斤懷疑依托咪酯，以及202粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，拘捕15人。陳子達提到，太空油毒品主要透過貨運渠道販運，過往較多是由印度入口，數量由幾公斤至幾十公斤不等。海關將加強旅檢，尤其攜帶電子煙的旅客，採用拉曼光譜分析儀等儀器即場檢查。他提到，去年下半年至今年2月，海關撿獲不少加入太空油的電子煙，大部分是自用，認為目前監控力度足夠。