最低工資調升至42.1元　立會通過後5月1日生效

法定最低工資水平由現行每小時40港元調升至42.1港元。

行會今日(18日)已接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時40港元調升至42.1港元，增幅5.25%。政府將於周五(21日)在憲報刊登《2025年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於下周三(26日)提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。

委員會進行這次檢討法定最低工資水平時，採用行政長官會同行政會議於去年4月30日通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，委員會的建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡。

2024年施政報告宣布，政府會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於明年5月1日生效。

另外，政府會於周五在憲報刊登《2025年僱傭條例(修訂附表9)公告》，並於下周三提交立法會。該公告修訂僱主須記錄僱員於某工資期內總工作時數的每月金額上限。如就該工資期須支付予僱員的工資不少於每月17,200港元（現時為16,300港元），僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期內的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的每月金額上限將會與新的法定最低工資水平同日生效。