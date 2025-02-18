海洋公園推大熊貓龍鳳胎收費團　有一家六口使9千元參加大讚值得

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎周日（16日）起正式與公眾見面，今日(18日)早上舉行首個近距離探訪大熊貓寶寶的收費團，市民可於展館開放前提早30分鐘進入觀看大熊貓寶寶。有遊客指物超所值，期望園方增加舉辦日子。

參加者早上約9時先在海洋公園門外集合，配合主題，有人戴熊貓帽及揹熊貓袋。完成登記、掃二維碼後，就可以在開園前入場，親親一對大熊貓BB半小時。收費團最多40人，連同公園入場門票，每人收費1,500港元。

三藩市遊客麥先生未看過熊貓，一家六口花費9,000港元值得。他聽說熊貓是不太活躍，故參加收費團，可以早點看多些熊貓活動的情況。美國遊客Cody稱熊貓BB很可愛，很想抱牠們，願意為此再多付1,500元，認為付錢增加多點體驗是值得。

大熊貓愛好者嚴太指，收費團可近距離拍攝熊貓，影相後還可慢慢逗留，亦都有講解熊貓本身的出生、牠的成長或本身熊貓的其他事，其細節非常好。她亦稱想下月初再參加收費團慶祝生日，期望園方可以增加辦貴賓團的日數。