港鐵香港站展畫家王司馬珍藏手稿　10車站欣賞《牛仔》四格漫畫壁畫

香港藝術3月，搭港鐵睇港漫。多位本地藝術家的作品現身港鐵香港站，還有大型「牛仔」雕塑可讓鐵路迷和動漫愛好者打卡，另外，其他車站也會同伴展出巨型牛仔四格漫畫。

今年「藝術三月」，港鐵公司特別呈獻《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，讓公眾在港鐵旅程中重溫獨特的港漫情懷，向王司馬的經典作品致敬。展覽將於港鐵香港站舉行，也是首度展出由王司馬後人借出的珍藏手稿與經典畫作，還邀請了逾20位本地藝術家創作全新作品，以不同風格重新演繹這部經典漫畫。同時，參與的藝術家還包括林海峰、葛民輝、梁詠琪、利志達、朱祖兒、石家豪、楊學德、小克、黎達達榮、塵阿力、楊天命、Man僧以及Cuson Lo等。

展覽現場特設1.3米高的「牛仔」雕塑，還有10個港鐵車站也將同步展出巨型牛仔四格漫畫壁畫，呈現王司馬及多位當代藝術家重新演繹的《牛仔》作品，讓乘客在日常港鐵旅程中透過漫畫串連昔日與現今的多樣面貌，見證城市發展。此次展覽將從3月14日展出至3月23日，地點位於港鐵香港站的已付車費區域，近C出入口位置。