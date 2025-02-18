入境處打擊黑工送外賣拘24人　10人涉出租帳戶月抽3000佣金

入境處一直密切留意與非法勞工活動相關的罪案趨勢，並且適時採取針對性執法行動，打擊不同行業的非法勞工。入境處發現，近期有懷疑非法勞工透過不同外賣服務平台送餐，其中不少人是持「行街紙」的免遣返聲請者；處方亦留意到，有人將他們的網上外賣平台送餐員帳號轉賣或租借予南亞裔同鄉使用，從中獲利。

為打擊上述不法行為，自今年1月2日至今日(2月18日)，入境處特遣隊於全港多區進行12次代號「光影」的反非法勞工行動，期間一共拘捕24名人士，包括14名從事外賣員的非法勞工，以及10名本港居民，即外賣員帳號持有人。

入境處特遣隊指揮官陸佩賢表示，該14名被捕非法勞工全部是南亞裔人士，包括8名孟加拉籍男子、4名印度籍男子及2名巴基斯坦籍男子，年齡介乎21歲至54歲。當中，有13名非法勞工於被捕前已經提出免遣返聲請，而有關申請均不獲確立，餘下1名非法勞工則以旅客身份入境香港。調查顯示，有8名非法勞工使用單車送外賣，而餘下6名屬「步兵」，亦即以徒步方式送餐取酬的外賣員。

另外10名被捕的外賣員帳戶持有人全部是非華裔人士，包括8男2女(17至41歲)，他們因涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作，以及串謀詐騙外賣平台而被捕。整個行動中，入境處檢獲外賣員證件、食物銀行卡、送外賣所使用的單車、電動單車、手機和銀行月結單。入境處會將有關涉嫌使用電動可移動工具(即電動單車)、違反相關交通既法例的個案，轉介予執法部門跟進。

根據調查，被捕的外賣員帳號持有人首先於外賣平台註冊外賣員帳號，然後租借帳號予非法勞工，亦即南亞裔人士或者同鄉使用。有關非法勞工會利用帳號去接取訂單，由餐廳運送外賣食物到顧客指定地方。

外賣員每送一個餐，大約可以收取15至30港元不等的報酬，他們所獲日薪約為500至600港元不等。調查亦顯示，涉案外賣員帳號持有人能夠每個月不勞而獲，收取3,000港元作為租借其送餐員帳號的佣金。入境處會仔細搜證、小心分析，假如發現證據顯示有人處理可公訴罪行的資金或串謀以不誠實手段行騙謀利，處方會索取律政司的專業法律意見，不排除以更嚴重控罪，例如洗黑錢或串謀詐騙來追究涉案人士。

此外，調查亦發現，雖然外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，並且經核實才能夠註冊帳號，但有個別外賣平台的核實身份程序仍然存在漏洞。入境處與有關部門在去年已經聯絡外賣平台跟進有關情況，部分在港營運較久的外賣平台已加強核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時突擊檢查、以及將可疑帳號凍結等，但有個別平台的身份認證手續上未夠嚴謹，仍然有改善空間。處方會繼續主動與外賣平台溝通，要求平台繼續加強核實程序，徹底杜絕非法勞工使用他人帳戶從事外賣工作。

入境處會繼續密切留意有關情況，積極進行反非法勞工行動，包括聯同其他執法部門進行聯合行動。根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限既人均不得從事僱傭工作。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。如果有人將外賣平台帳號交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，需要面對同樣嚴重的刑責。入境處呼籲市民，切勿因一時貪念，將個人的外賣平台帳號轉交非法勞工使用。