兩男非法集結違蒙面法罪脫　首被告有意就重審向終院申上訴

一名男學生和一名男社工涉於2019年11月12日在荃灣荃新天地外戴上口罩參與示威，被控非法集結及違反《禁蒙面法》罪，經審訊後脫罪。律政司提出案件呈述上訴並獲高院裁定上訴得直，案件發還原審處理。案件今日（18日）於觀塘裁判法院(暫代西九龍裁判法院)再訊，首被告透露有意就高院裁決向終院申請上訴許可，裁判官遂將本案押後至4月1日再訊，以待被告處理相關法律程序，其間2人續准保釋。

兩名被告分別為學生葉澤深(25歲)和社工陳皆橋(27歲)。2人被控於2019年11月12日，在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街，身處非法集結時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，即一個面罩，以及在同日同地與其他不知名人士參與非法集結。

2名被告今日均沒有法律代表，並親自應訊。其中被告葉澤向法庭透露他會申請法援以就言院裁決向終院申請上訴許可。據資料顯示，高院於去年11月裁定律政司上訴得直，案件發還至原審裁判官劉淑嫻處理。葉其後曾向高院申請往終院上訴的許可證明書，但高院於上月拒絕葉的申請。

案件編號：WKCC 2319/2020