轟網約車變本加厲　港府「鴕鳥」打擊　工會開展大量請願行動

有工會批評，政府打擊白牌車不力，當局「有為操作和掩蓋」而不處理白牌車平台。他們又批評，個別網約車平台「洗黑錢」，假如採取鴕鳥政策，會損害本港法治。該工會的莊永德批評，網約車平台UBER自2014年起開展違法載客業務，10多年來搶奪守法司機生計。他說工會已經開展大量的請願行動，要求運輸當局採取有效措施，平息的士司機的怨氣和降低社會不穩定的風險。

他又指終審法院2020年裁定，UBER司機非法載客敗訴，但政府只是採取象徵式執法行動，沒有取締白牌車平台；反之澳門白牌車平台在政府採取嚴厲打擊和有效的處罰下，已於2017年退出業務，兩地處理方式高低立見。他稱UBER變本加厲營運白牌車，迫使司機「放蛇」搜集白牌車非法載客取酬的證據，但在運輸當局「有為操作和掩蓋之下不了了之」。他又批評近日TADA、高德等平台，高調地表明「開拓」在港業務，運輸當局靈魂出竅、呆立當場，沒有採取有效打擊行動。

他又批評UBER「洗黑錢」，倘若運輸當局繼續在白牌車平台採取鴕鳥政策，便是縱容違法行徑凌駕法律，損害香港法治。他們指，世界各地政府都制訂各項規管網約車平台的法例法規，港府去年才向政府提交討論文件，給人拖拉懈怠的印象。他們建議政府，審視白牌車平台的意圖，並且設立黑名單制度，將白牌車平台剔除在將來申領規管網約出租汽車平台營業牌照之外。

早前有其他的士團體不滿政府未有立法取締白牌車，計劃下月5日起罷駛至少5天。莊永德指，其工會有自己訴求，業界的訴求是他們的問題。莊永德所屬的工會明天(19日)在交資會只會提出自己的訴求。他們認為其他團體發起罷駛行動，某程度是「官逼民反」，因為政府縱容白牌車平台在香港營運。工會原先計劃在政府總部門外請願，後來改到灣仔的總部舉行記者會。他們解釋，由於看見政府官員已在電視上回應相關議題，認為已經得到注意，因此改到灣仔的會所進行記者會。