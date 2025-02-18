嶺大指本港正打造為國際教育樞紐　政府應預留資源讓大學發展

香港面臨千億財赤，嶺南大學校長秦泗釗出席新春傳媒聚會時表示，收到不同消息指當局將削減大學撥款，指各間大學的共同意見都是希望減幅盡量縮小，不影響到高等教育發展。秦認同作為大學，應有難同當，共渡時艱，但亦認為香港現時正發展為國際教育樞紐，是「發展，不是萎縮」，所以要預留一定資源讓大學發展，即使要節流，亦不要削太多，他又認為吸引更多學生來港，經濟效益比吸引旅客更大，「他一住就是一兩年兩三年，香港的租金、房子就有地方去租了。」

嶺南大學副校長（行政）陳志民則指出，目前尚未清楚撥款的削減幅度，所以思考應對仍言之尚早，不過他亦指出嶺大教職員的工作效率高，或以減少「內耗」為方針來節流，以渡過難關。

另外，嶺南大學宣布第一期超算中心「嶺南HPC Next」於2月落成及正式啟用，中心容納數十台超算電腦，提供約6,000 TFLOPS的運算力，與近期排名全球前100的超級電腦相若，秦泗釗預料可將人工智能研究專案的計算時間從數月縮短至僅數小時，有助研究人員加速取得研究成果。